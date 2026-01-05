Shibu Shibu söker Köksbiträde Håby

Shibu Shibu AB / Restaurangbiträdesjobb / Munkedal
2026-01-05


Shibu Shibu söker Köksbiträde - Håby
Älskar du mat, högt tempo och ett härligt team? Shibu Shibu växer och söker nu ett köksbiträde till vår restaurang i Håby!

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om tjänsten
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser, enklare matlagning, disk, kassaarbete och att hålla rent och snyggt i köket. Du får möjlighet att utvecklas och lära dig mer om det asiatiska köket i en inspirerande och rolig miljö.
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är noggrann, stresstålig och gillar att samarbeta
Har ett positivt humör och en vilja att lära
Erfarenhet av det asiatiska köket och sushi är meriterande, men inget krav - vi lär dig gärna!
Har kassaerfarenhet är meriterande, men inget krav - vi lär dig gärna!

Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag
Trygg anställning i ett växande företag

Plats: Håby, Tradenvägen 6
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Februari eller enligt överenskommelse

Intresserad?
Skicka din ansökan till hello@shibushibu.se och märk mejlet med "Köksbiträde Håby".
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: hello@shibushibu.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shibu Shibu AB (org.nr 559491-6883)
Tradenvägen 6 (visa karta)
455 91  MUNKEDAL

Arbetsplats
Shibu Shibu Håby

Jobbnummer
9668840

