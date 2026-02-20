Shark Bemanning Söker Chaufför/lagerarbetare - Stockholm

Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-20


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vill du ha ett fysiskt arbete med varierande arbetsuppgifter? Nu söker vi på SHARK Bemanning en driven och ansvarstagande medarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder i västra Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du varierat mellan lager och distribution. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

Utkörning av möbler och inredning med lätt lastbil (B-körkort)

Lastning och lossning

Truckkörning

Lagerhantering och plock

Montering kan förekomma

Tunga lyft förekommer dagligen

Arbetet är fysiskt och kräver god samarbetsförmåga samt att du är noggrann och serviceinriktad mot kund.

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)

Truckkort

God fysik och vana av fysiskt arbete

Svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av distribution eller möbelhantering

Erfarenhet av lagerarbete

Vana av kundkontakt

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Ansvarstagande

Punktlig

Lösningsorienterad

Serviceinriktad

Trivs med ett högt arbetstempo

Om tjänsten
Heltid

Dagtid

Start enligt överenskommelse

Anställning via SHARK Bemanning

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271787-1854026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta)
113 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9755408

Prenumerera på jobb från Shark Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Shark Bemanning AB: