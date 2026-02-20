Shark Bemanning Söker Chaufför/lagerarbetare - Stockholm
Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-02-20
Vill du ha ett fysiskt arbete med varierande arbetsuppgifter? Nu söker vi på SHARK Bemanning en driven och ansvarstagande medarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder i västra Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du varierat mellan lager och distribution. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Utkörning av möbler och inredning med lätt lastbil (B-körkort)
Lastning och lossning
Truckkörning
Lagerhantering och plock
Montering kan förekomma
Tunga lyft förekommer dagligen
Arbetet är fysiskt och kräver god samarbetsförmåga samt att du är noggrann och serviceinriktad mot kund.Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Truckkort
God fysik och vana av fysiskt arbete
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av distribution eller möbelhantering
Erfarenhet av lagerarbete
Vana av kundkontaktDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Punktlig
Lösningsorienterad
Serviceinriktad
Trivs med ett högt arbetstempoOm tjänsten
Heltid
Dagtid
Start enligt överenskommelse
Anställning via SHARK Bemanning
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
