Sgs Business Assurance Söker Revisorer Inom Animal Welfare
SGS Analytics Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Kalmar Visa alla redovisningsekonomjobb i Kalmar
2026-03-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SGS Analytics Sweden AB i Kalmar
, Karlskrona
, Växjö
, Bromölla
, Jönköping
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta lösningsfokuserat? Skulle du gilla ett arbete som är självständigt men som innefattar mycket social kontakt? Vill du tillhöra en arbetsplats som arbetar för att skydda allmänhetens hälsa och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Till vårt team inom Business Assurance, som utför revisioner inom mjölkproduktion, söker vi nu en kollega med stor kunskap och erfarenhet inom jordbruk och mjölkproduktion, för att täcka området i sydöstra eller mellersta Sverige, beroende av bostadsort.
Du kommer att utföra revisioner på lantbruk för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven enligt aktörens kvalitetsprogram (djurvälfärd, hygien och mjölkkvalitet). I tjänsten ingår även planering av sina egna revisioner. Det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt. Du kommer ha ett nära samarbete med dina revisorskollegor, men den mesta kommunikationen sker via telefon och via TEAMS. Tjänsten innefattar resor och tidvis resor med övernattning, beroende av bostadsort.Profil
• Praktisk erfarenhet av lantbruk med fokus på mjölkproduktion
• Goda kunskaper om lagstiftning och regler för djurskydd, hygien och mjölkkvalitet
• Erfarenhet från revision eller tillsynsarbete är meriterande, men inget krav
• Kortare eller längre högskoleutbildning exempelvis lantmästare, agronom, agrotekniker eller annat relaterat område
• God förmåga att kunna förmedla kunskap och kommunicera på ett respektfullt och trevligt sätt med olika aktörer, samarbetspartners och kollegor
• Pedagogisk och kommunikativ i tal och skrift både på svenska och engelska
• Körkort, kategori B
• Goda IT-kunskaper
Som person är du ansvarsfull, självgående, utåtriktad och lyhörd. Ett positivt och professionellt bemötande är mycket viktigt, då tjänsten kräver god kommunikation med olika aktörer, men även god förmåga att uttrycka sig i skrift, då arbetet också innefattar rapportering. Arbetet kräver stort eget ansvar och förmåga att planera sin tid och hålla deadlines.
SGS erbjuder ett självständigt jobb i en internationell organisation, där kvalitet och integritet är nyckelord. Detta är en tillsvidareanställning med start inom kort. Du spenderar större delen av dina dagar ute hos klienter samt i ditt hemmakontor och du trivs att vara på resande fot.
Vårt erbjudande
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån LEAN-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen. Utöver det så har vi på SGS en härlig gemenskap på arbetsplatsen. Vi har även friskvårdsbidrag och tillämpar flextid. Våra värderingar Respekt för individen, Kunden i fokus och Ständig förbättring är viktiga för oss. På SGS gör vi skillnad - SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Är du intresserad av att jobba hos oss på SGS?
Välkommen med din ansökan, senast den 5 April 2026. Vi vill gärna ha din ansökan på engelska. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande. Du ansöker genom att trycka på knappen "ansök" nedan.
För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Zbigniew Suchodolski, BA Northern Europe Business Manager på email: zbigniew.suchodolski@sgs.com
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön. Läs mer: www.sgs.com.
We are SGS - the world's leading testing, inspection and certification company. We are recognized as the global benchmark for sustainability, quality and integrity. Our 99,600 employees operate a network of 2,600 offices and laboratories around the world. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SGS Analytics Sweden AB
(org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SGS Jobbnummer
9783183