SFI-lärare till Vuxenutbildningen i Stenungsund

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Verksamheten Kompetens och Utveckling organiserar all kommunal vuxenutbildning från grundläggande nivå upp till och med högskolan. Inom verksamheten ryms även Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända.
Alla förekommande arbetsuppgifter för en SFI-lärare vilket innebär att du som lärare på Vuxenutbildningen i Stenungsund ansvarar för förberedelse, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisningen. Du ansvarar även för dokumentation av undervisningen och resultat.
Tillsammans med övriga lärare bidrar du till Vuxenutbildningens utveckling där samarbete är grunden för att nå bästa möjliga resultat för eleverna. Detta sker på en arbetsplats med inspirerande kollegor och elever där vi har ett tydligt fokus på den enskilda individens utveckling och möjligheter. Ett professionellt förhållningssätt till elever och kollegor som arbetar i en internationell miljö är av stor vikt.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet för SFI. Aktuell tjänst gäller främst undervisning inom studieväg 1 men kan komma att förändras över tid. Erfarenhet och intresse av att arbeta med kortutbildade är meriterande. Är du behörig i något ytterligare ämne på grundläggande eller gymnasial nivå så är även det meriterande.
Du tycker om att arbeta i arbetslag och ser möjligheter med det. Du är en skicklig lärare som har lätt för att anpassa dig till olika situationer och behov och har förmågan att motivera och entusiasmera. Arbetet kräver viss administrativ förmåga och samverkan med andra aktörer. Vi arbetar med en gemensam digital lärplattform vilket gör att du bör ha god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet från undervisning och erfarenhet av undervisning av vuxna elever. Att ha förmågan att organisera och planera din tid och att du motiveras av att stödja och leda människor ser vi som viktiga aspekter hos dig som framtida kollega. Du är drivande och positiv till fortlöpande utveckling av verksamheten i nära samarbete med kollegor. De prioriterade områden som vi arbetar utifrån och som vi ser som framgångsfaktorer hos oss är kombinationen SFI och arbetslivsfokus, studiehandledning på modersmål samt arbetet med tydliga lärandemål för våra elever.
Om du vill vara med på resan mot en kvalitativ och framgångsrik utbildning med dessa områden som ledstjärnor så är du precis den lärare vi söker. Det vi kan erbjuda dig är en stimulerande och varm arbetsplats med kompetenta kollegor som drivs av att utföra ett av de viktigaste arbeten som finns, där vi har förmånen att vara viktiga personer som bidrar till vuxna människors utveckling och väg mot ett framgångsrikt arbets- och samhällsliv.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
