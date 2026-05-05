SFI-lärare till vikariat och projektanställning till CLL
2026-05-05
Är du sugen på en ny utmaning? Vill du testa ett nytt arbetssätt? Kanske har du en kollega du vill jobba med men på en ny arbetsplats? Välkomna till Centrum för livslångt lärande! Vi söker flera nya medarbetare för att stärka våra studerandes språkutveckling.
Rollen
Vi söker två SFI-lärare (vikariat) samt en SFI-lärare/projektmedarbetare (projektanställning) till Centrum för livslångt lärande där uppdragen ser lite olika ut:
Ditt uppdrag som vikarierande SFI-lärare
Du ansvarar för att planera, leda och utveckla undervisningen bland annat på SFI.
Målet med ditt arbete är att inspirera till lärande och utveckling.
Du kommer att samarbeta med andra lärare och andra yrkeskategorier inom verksamheten.
Ditt uppdrag som projektmedarbetare
Som SFI-lärare/projektmedarbetarekommer du att ansvara för SFI-undervisning som sker i kombination med praktik.
Utöver din roll som undervisade lärare kommer du även vara i kontakt med praktikplatserna för att följa upp varje elevs språkliga utveckling i relation till praktiken.
Du kommer tillsammans med delprojektledaren och arbetsmarknadskonsulenten/projektmedarbetaren vara med och planera och genomföra projektets verksamhet i Heby, vilket innebär att du utöver SFI även kan få andra uppgifter inom ramen för projektet.
Anställningen är tidsbegränsad och projektet kommer pågå under perioden 1/1-2026 till 31/10-2028.
Det här är vi
I Heby kommun får du chansen att jobba i en liten kommun vilket ger en större möjlighet till inflytande över ditt arbete. På CLL kommer du få möjlighet att jobba nära dina lärarkollegor men också nära andra professioner inriktade mot vidare studier och arbetsmarknad inom samma verksamhet. Vi är ett glatt gäng med stort fokus på en god arbetsmiljö för personal och lärandemiljö för våra studerande.
Är det här du?
För tjänsten som vikarierande SFI-lärare söker vi dig som
har lärarlegitimation med minst 30 hp i svenska som andraspråk alternativt erfarenhet av arbete med SvA-undervisning.
Meriterande är tidigare erfarenhet av att ha arbetat som lärare inom vuxenutbildning, SFI eller ansvar för annan undervisning.
Vi ser gärna att du har mycket goda datakunskaper/IT-kunskaper samt erfarenhet av att arbeta med IT-verktyg i undervisningen.
Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är bra på att strukturera och prioritera ditt arbete och kan se möjligheter i förändringar. Vidare är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Som lärare inom vuxenutbildningen får man möjligheter och förväntas delta i skolutveckling och verksamhetsplanering som gynnar undervisningskvaliteten.
För tjänsten som projektmedarbetare söker vi dig som
har erfarenhet av att undervisa på SFI, SvA eller annan relevant erfarenhet av undervisning.
har B körkort
har en väl utvecklad social kompetens med god förmåga att skapa tillitsfulla relationer. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen.
Då detta är ett projekt där det finns möjlighet att pröva nya arbetsmetoder bör du vara flexibel och snabbt kunna ställa om till nya sätt att arbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centrum för livslångt lärande Kontakt
Rektor
Emilie Jansson emilie.jansson@heby.se 0224-36357
