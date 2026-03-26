SFI-lärare till Jämtlands Gymnasium & Vux Bräcke
2026-03-26
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium och Vux Bräcke ligger i centralorten Bräcke. Här erbjuder vi yrkestekniska program samt vuxenutbildning och utbildar framtidens professionella maskinförare på vår eftertraktade körgård i Bröckling. Bräcke ligger mitt emellan Östersund och Sundsvall som du enkelt når med tåg.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!
Vill du vara med och forma framtiden för våra elever? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag.
Vi söker en engagerad SFI-lärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet med elevens lärande i fokus. Vårt mål är tydligt: att ge våra elever de bästa förutsättningarna att ta nästa steg - ut i arbetslivet eller vidare studier.
Tjänsten är en visstidsanställning 50%, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som SFI-lärare hos oss undervisar du vuxna elever i svenska för invandrare och blir en viktig del av ett engagerat arbetslag där ni tillsammans skapar undervisning som inspirerar, utmanar och utvecklar. I rollen planerar, genomför och följer du upp undervisning enligt aktuella styrdokument. Du motiverar och stöttar eleverna mot goda studieresultat samt arbetar nära kollegor genom samplanering och sambedömning.
Du bidrar också till ett kreativt och utvecklande arbetsklimat och använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Vem är du?
Du har lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Vi söker dig som brinner för lärande och som ser varje elevs potential. Du trivs i en flexibel miljö och varierar gärna dina arbetssätt. Du är trygg i att använda digitala verktyg i undervisningen. Som person är du strukturerad, flexibel och relationsskapande, och du har lätt för att samarbeta.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Du har möjlighet att påverka och utveckla undervisningen på en arbetsplats där dina idéer tas tillvara. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636) Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium och Vux Bräcke Kontakt
Britt-Marie Åreng 010-4902416 Jobbnummer
9819995