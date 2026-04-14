Sfab Söker En Drifttekniker Till Nätavdelningen
Vill du arbeta i en framtidsbransch och bidra till ett mer hållbart samhälle? Som drifttekniker på SFAB blir du en viktig del av vårt team som säkerställer en trygg och effektiv leverans av fjärrvärme och fjärrkyla. Här får du ett varierande, självständigt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor
Rollbeskrivning
I denna roll blir du en del av nätavdelningen där du arbetar med drift, underhåll och optimering av våra energisystem. Tillsammans med teamet ansvarar du för att våra kunder får en driftsäker, stabil och hållbar energileverans.
Arbetet sker på dagtid och beredskap ingår i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Drift- och underhållsarbete i fjärrvärme- och fjärrkylasystem
• Övervakning, felsökning och åtgärder i våra processer
• Arbeta i GIS-system och digitala verktyg för rapportering och dokumentation
• Proaktivt bidra till förbättringar av rutiner
Publiceringsdatum2026-04-14
Vi söker dig som har ett starkt intresse för energi och teknik och som trivs i en roll där praktiskt arbete varvas med teknisk analys och problemlösning. Du arbetar tryggt och ansvarsfullt med fokus på säkerhet och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du tar egna initiativ och driver dina uppgifter framåt.
Som drifttekniker behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och målfokuserad. Du har god förståelse för processer och kan se helheten i det dagliga arbetet. Då vi arbetar i GIS-system och använder digitala verktyg för övervakning och rapportering är god datorvana en fördel.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk utbildning inom drift, underhåll, energi, VA eller motsvarande
• Erfarenhet från drift- och underhållsarbete inom fjärrvärme/fjärrkyla och energi (meriterande)
• Kunskap och erfarenhet från flödande media samt viss förståelse för styr- och reglerteknik
• God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid vem du är som person.
Vi erbjuder
Här får du vara med och forma framtidens smarta energisamhälle, du får ett spännande arbete i en organisation där miljö och utveckling står i fokus. Vi erbjuder flera olika förmåner som tex gym på arbetsplatsen, arbetstidsförkortning, sjukvårdsförsäkring, attraktivt friskvårdsbidrag, lunchförmån, regelbundna hälsokontroller samt ett förmånligt pensionsavtal och en aktiv personalklubb. Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till framgång och nöjda kunder, därför arbetar vi medvetet för att vara en stimulerande och ansvarstagande arbetsplats, där kompetensutveckling och balans i livet är viktiga delar. Mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas och vi arbetar aktivt med hälsa och friskvård.
Gå gärna in på vår rekryteringssida om du vill veta mer. https://rekrytering.sfab.se Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Norsborg. Tillträde så snart som möjligt. Provanställning tillämpas. Beredskap kommer att ingå i tjänsten.
Kontakt och ansökan
SFAB arbetar inom samhällskritisk verksamhet och rekryteringsprocessen kan komma att innehålla bakgrundskontroll för slutkandidater.
I denna rekrytering samarbetar SFAB med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Maria Stenbäck (maria.stenback@jeffersonwells.se
eller 072 208 08 92).
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 12 april. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om SFAB
Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) är en lokal energileverantör som distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla till Huddinge, Botkyrka och Salem. Bolaget, som grundades, 1970, ägs av kommunerna Huddinge och Botkyrka. Som en del av den samhällskritiska infrastrukturen ansvarar SFAB för trygg och resurseffektiv värmeförsörjning till mer än 50 000 hushåll och företag i området.
Energibranschen har under flera år utsetts till Sveriges mest attraktiva och jämlika bransch att arbeta i enligt Nyckeltalsinstitutet. År 2025 tilldelades SFAB utmärkelsen Excellent Arbetsgivare, vilket placerar bolaget bland de 10 procent mest attraktiva arbetsgivarna i kartläggningen.
Läs mer på sfab.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Sjöbodavägen 5 (visa karta
)
145 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maria Stenback maria.stenback@jeffersonwells.se +46722080892
9852663