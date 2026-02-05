Seven Burgers (Emporia) söker kökspersonal

Asian Eateries AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-02-05


Seven Burgers i Emporia söker nu en tjänst som kökspersonal på heltid! Arbetstiderna inkluderar både vardagar och helger. Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen är ett krav. Du bör vara en glad och utåtriktad person som gillar att jobba med service i ett högt tempo. Vi tar för givet att du är ambitiös och tar ditt jobb seriöst.
Anställning enligt överenskommelse. Tveka inte att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@sevenburgers.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asian Eateries AB (org.nr 556809-2257)
Hyllie Boulevard 19 (visa karta)
215 32  MALMÖ

Arbetsplats
Se7en Burgers

Jobbnummer
9725308

