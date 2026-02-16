Sesab Service AB söker sanerare till offentlig miljö Malmö
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Lund
, Kävlinge
, Eslöv
, Skurup
eller i hela Sverige
Sesab Sevice AB är ett familjeägt företag som utför städ- och servicetjänster för privat och offentlig verksamhet. Vi åtar oss allt från kontors- och industristädning till fastighetsvård, utomhusrenhållning, materialhantering och receptionstjänster. Vi är stora nog att ständigt utveckla nya hållbara och miljövänliga metoder, samtidigt som vi är små nog att anpassa våra tjänster efter varje kunds speciella behov.
Kvalitet och miljöhänsyn är varje medarbetares angelägenhet och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt Svanenlicencierade sedan december 2013.
Företaget finns i Skåne, Halland, Västra Götaland samt delar av Småland.
Sesab Service AB ägs av moderbolaget Sesab Holding AB där även Lefa Yttre Miljö AB ingår.
Koncernen omsätter ca 100 miljoner och har 200 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har regionskontor i Helsingborg, Halmstad och Göteborg.
Vad söker vi?
Vi vill ha personer som kan arbeta med offentlig miljö. Arbetet består främst av städning och sanering av offentliga toaletter och dess omgivning.
Vi söker dig som är ansvarstagande och tycker om att ge bra service både internt och externt. Du tycker om ett rörligt arbete och eget ansvar. Tjänsten innebär fasta rutiner enligt schema där bilen är ett viktigt arbetsverktyg.
Vi söker för ett antal tjänster i olika tjänstegrad från 50-100%. Varierande skift där helgtjänstgöring kan ingå.
Som person är du strukturerad och förstår att servicen och ett bra utfört arbete är det viktiga. Du skall kunna vara lyhörd för kunder och deras behov dvs kunna självständigt planera och prioritera uppdragen.
Det är önskvärt att du har minst 2 års erfarenhet i yrket.
B-körkort är krav då arbetsbilen som företaget tillhandahåller kommer vara ett av dina verktyg i jobbet.
För tjänsten är INSTA nivå 2 ett krav. Har du inte utbildningen så är det dock viktigare med vilja och engagemang, då får du utbildning genom företaget.
Är du intresserad skickar du cv till: attila.nemeth@sesab.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Mail till: attila.nemeth@sesab.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rundan Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sesab Service AB
(org.nr 556717-1839), https://www.sesab.com/
Scheelegatan 11 (visa karta
)
200 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Arbetsledare
Attila Nemeth attila.nemeth@sesab.com Jobbnummer
9745464