Sesab Sevice AB är ett familjeägt företag som utför städ- och servicetjänster för privat och offentlig verksamhet. Vi åtar oss allt från kontors- och industristädning till fastighetsvård, utomhusrenhållning, materialhantering och receptionstjänster. Vi är stora nog att ständigt utveckla nya hållbara och miljövänliga metoder, samtidigt som vi är små nog att anpassa våra tjänster efter varje kunds speciella behov.
Kvalitet och miljöhänsyn är varje medarbetares angelägenhet och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001, arbetsmiljö 45001 samt Svanenlicencierade sedan december 2013.
Företaget finns i Skåne, Halland, Västra Götaland samt delar av Småland.
Sesab Service AB ägs av moderbolaget Sesab Holding AB där även Lefa Yttre Miljö AB ingår.
Koncernen omsätter ca 100 miljoner och har 200 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har regionskontor i Helsingborg, Halmstad och Göteborg.
Sesab Service AB söker lokalvårdare till Lund.
Vi söker dig som kan jobba ca 20 tim/v. dagtid kl 07.00-11.00. I tjänsten ingår det traditionell lokalvård i kontorsmiljö samt servering av frukost hos kunden.
Tjänsten kan leda till fast anställning och utökning av arbetstid.
För att vara aktuell för anställning hos SESAB SERVICE AB skall du kunna tala och förstå svenska, då det är viktigt att du kan läsa instruktioner och förstå dem.
Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av lokalvård men även för dig med vilja att utföra ett bra jobb då upplärning fås av företaget.
Blir anställning aktuell skall du kunna presentera utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in ansökan på mail där du beskriver din bakgrund, erfarenhet samt varför du vill ha jobb hos Sesab samt dina kontaktuppgifter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstidens slut.
Frågor besvaras av arbetsledare Drena Prtic över mail: drena.prtic@sesab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: drena.prtic@sesab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sesab Service AB
(org.nr 556717-1839)
222 20 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Arbetsledare
Drena Prtic drena.prtic@sesab.com Jobbnummer
9661980