Servitris/tör som vill jobba bl.a på ambassader, olika kursgårdar, konfere
Four Service AB / Servitörsjobb / Stockholm
Vi söker just nu till flera av våra kunder (olika restauranger/hotell, ambassader) servitörer och servitriser som utan problem kan servering.. Du måste kunna uppdukning, servering, avdukning. Har du restaurangskola i ryggen är det ett plus. Vi jobbar runt om hela storstockholm. Restaurangerna ringer in till oss, när dem har behov av personal, antingen akut eller vid planerade arbetstoppar. Där kommer du in. Vi jobbar runt om hela Storstockholm.
För att klara detta jobb bör du vara serviceinriktad = du tycker om att ge dina gäster en mycket god service, du är noggrann och organiserad, samt klarar av att jobba i team, med en arbetsledare/hovmästare som delegerar.
Hög arbetsmoral och servicenivå är en självklarhet. Du ska kunna hålla ett högt tempo, passa tider och flexibilitet är något som är väldigt viktigt och en självklarhet.
Körkort är ett plus och bilar har vi..
Vi på Four Service hyr ut och rekryterar våra duktiga medarbetare till Hotell & Restauranger i Sverige, det har vi gjort sedan starten 1989.
Vi har mycket att erbjuda dig. Först och främst kan vi erbjuda stimulerande uppdrag hos våra kundföretag. Vi genomför personalaktiviteter, deltar vid branschhändelser och satsar hårt på att DU ska trivas. Vi håller tät kontakt med alla medarbetare genom telefon, personalbrev . Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om hur vi arbetar. www.fourservice.se
