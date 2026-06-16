Servitris till Hjortviken Country Club
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Hjortviken Country Club
Välkommen till Hjortviken Country Club – Sveriges nyaste destination och en stolt medlem av ESS-familjen. Här har vi ett tydligt mål: vi skapar stamgäster. Och inte vilka gäster som helst, utan sådana som längtar tillbaka redan innan de checkat ut.
Bara 20 minuter från Göteborg, precis vid vackra Västra Nedsjön, hittar du vår nyöppnade pärla. Här är det alltid säsong – med varma bad, kalla drinkar och upplevelser som får vardagen att kännas långt borta.
Vi kallar det country club, men det är egentligen en känsla. En mix av puls och stillhet, god mat, möten, skratt, sköna stunder och ännu skönare kollegor. Här jobbar människor som är passionerade, professionella, lekfulla och personliga – och tillsammans skapar vi minnen i världsklass. Varje dag.
Du kommer hitta två restauranger, 150 rum, sex barer, en Pool Club som slår det mesta – och inte minst vår energifyllda mötes- och eventavdelning där allt från strategimöten till brakfester får ta plats.
Hjortviken är socialt, levande och fyllt av känsla. Vi tror på att dela måltider, skratta högt och bygga något större tillsammans.
Så... Vill du jobba där andra helst hänger på helgen? Vill du vara med från början och sätta prägel på något nytt?
Låter det som du? Välkommen till Clubben.
Unplug, explore & let's have a drink. 🍸Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som servitris på Hjortviken Country Club är din superkraft att få gäster att känna sig som hemma – fast lite bättre. Du tar emot beställningar med ett leende, har ögonen med dig och ser till att ingen går törstig eller lämnar hungrig. Du vet när du ska småprata, när du bara ska finnas där – och du gör varje måltid till en upplevelse värd att minnas.
Våra restauranger
Hos oss möts två unika restaurangkoncept under samma tak.
I Bay Bay står spanska smaker, social dining och kreativa cocktails i centrum. Här delar gästerna på rätter inspirerade av Spaniens livfulla matkultur i en varm och energifylld atmosfär.
I Club Room möter svenska klassiker moderna internationella influenser. Med noggrant utvalda råvaror, säsongsfokus och personlig service skapas en elegant men levande upplevelse där mat och människor står i fokus.
Tillsammans skapar restaurangerna en dynamisk miljö där passion för mat, dryck och service genomsyrar allt vi gör.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Professionellt och personligt bemötande av gäster
Servering av både mat och dryck med hög servicenivå
Kunna ge rekommendationer och information om menyn samt dryckesval
Arbeta effektivt och flexibelt i team för att säkerställa en smidig service
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en brinnande passion för service och mat & dryck. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö och har förmågan att under högt tempo behålla ett professionellt och vänligt bemötande mot våra gäster.Kvalifikationer
Har minst 2 års erfarenhet av arbete inom à la carte service
Är en lagspelare som trivs i sociala sammanhang
Prestigelös
Älskar människorOm tjänsten
Anställningsform: 80-100% anställning
Tillträde: Snarast
Lön enligt avtal
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 3 juli.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårds bidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923341-2056305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Hotellvägen 1 (visa karta
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438 54 HINDÅS Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9966789