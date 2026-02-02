Servitris/Servitör till italiensk restaurang i Gamla stan

Nära Vänner Macelleria AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-02-02


Om arbetsplatsen

Ristorante Portofino ligger på Stora Nygatan 46 i Gamla stan, Stockholm. Vi är en uppskattad italiensk restaurang som serverar genuin mat i en varm och familjär atmosfär. Vi har höga betyg från gäster och arbetar med stolthet och kvalitet i fokus.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som servitris/servitör och ge våra gäster en trevlig och minnesvärd upplevelse. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• Ta emot och välkomna gäster
• Presentera meny och dryckesutbud
• Servera mat och dryck på ett professionellt och vänligt sätt
• Ta hand om bordsbokningar och betalningar
• Hålla ordning i matsalen och arbeta tillsammans med övrig personal

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av servering inom restaurang
• Är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga
• Trivs i ett högt tempo och tycker om att möta människor
• Talar svenska och engelska (italienska är ett plus, men inte ett krav)

Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid eller deltid
• Anställningsform: Tillsvidare, med möjlighet till provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Arbetstider: Kvällar på vardagar samt dag/kväll på lördagar. Söndagar stängt.

Så ansöker du

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Jobbahospanevino@gmail.com
073-748 00 50

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Jobbahospanevino@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nära Vänner Macelleria AB (org.nr 556968-4110)
101 30  STOCKHOLM

Jobbnummer
9718635

