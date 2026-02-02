Servitris/Servitör till italiensk restaurang i Gamla stan
2026-02-02
Om arbetsplatsen
Ristorante Portofino ligger på Stora Nygatan 46 i Gamla stan, Stockholm. Vi är en uppskattad italiensk restaurang som serverar genuin mat i en varm och familjär atmosfär. Vi har höga betyg från gäster och arbetar med stolthet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som servitris/servitör och ge våra gäster en trevlig och minnesvärd upplevelse. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• Ta emot och välkomna gäster
• Presentera meny och dryckesutbud
• Servera mat och dryck på ett professionellt och vänligt sätt
• Ta hand om bordsbokningar och betalningar
• Hålla ordning i matsalen och arbeta tillsammans med övrig personalKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av servering inom restaurang
• Är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga
• Trivs i ett högt tempo och tycker om att möta människor
• Talar svenska och engelska (italienska är ett plus, men inte ett krav)
Anställningsvillkor
• Omfattning: Heltid eller deltid
• Anställningsform: Tillsvidare, med möjlighet till provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Arbetstider: Kvällar på vardagar samt dag/kväll på lördagar. Söndagar stängt.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:Jobbahospanevino@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110)
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9718635