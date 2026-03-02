Servitörer till vår o sommarsäsong runt om i Skåne

Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-03-02


Visa alla servitörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB i Malmö, Helsingborg, Ystad, Tomelilla, Simrishamn eller i hela Sverige

Vi söker servitörer med erfarenhet, du kommer vara uthyrd till våra kunder runt om i Skåne.
Man skall kunna även a la carte servering, kassa vana, samt erfarenhet av detta sedan tidigare. Erfarenhet av Bröllop eller stora bankett middagar.
Körkort o bil en merit.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
endast mejl
E-post: charlotte@abutveckling.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "märk med servis".

Arbetsgivare
Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB (org.nr 556541-9644)
Föreningsgatan 26 (visa karta)
211 25  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
A&BUtveckling

Jobbnummer
9770140

Prenumerera på jobb från Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB: