Servitörer till vår o sommarsäsong runt om i Skåne
2026-03-02
Vi söker servitörer med erfarenhet, du kommer vara uthyrd till våra kunder runt om i Skåne.
Man skall kunna även a la carte servering, kassa vana, samt erfarenhet av detta sedan tidigare. Erfarenhet av Bröllop eller stora bankett middagar.
Körkort o bil en merit.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
endast mejl
E-post: charlotte@abutveckling.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "märk med servis". Arbetsgivare Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB
