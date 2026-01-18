Servitör/Servitris till sommarsäsongen 2026 Visby, Gotland
Florens Visby AB / Servitörsjobb / Gotland Visa alla servitörsjobb i Gotland
2026-01-18
Vill du jobba, ha kul och samla minnen för livet i sommar?
En av Visbys bäst belägna restauranger söker nu unga, drivna servitörer/servitriser till sommarsäsongen 2026.
Vi söker dig som gillar att arbeta i högt tempo, möta människor och ge god service. Du är positiv, ansvarstagande och vill bidra till en härlig stämning för både gäster och kollegor.
Hos oss är ingen dag den andra lik - du får värdefull arbetslivserfarenhet, nya vänner och en sommar du sent kommer att glömma.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har en positiv inställning
Trivs i ett högt tempo
Kan arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal
Tidigare erfarenhet inom restaurang/café är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Sommarjobb i en av Sveriges mest populära sommarstäder
Ett härligt team och god arbetsmiljö
Personalboende kan ordnas vid behov
Låter detta som sommarjobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: uno@wallersrestaurang.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Florens Visby AB
(org.nr 556781-3877)
Wallers plats 7 (visa karta
)
621 56 VISBY Arbetsplats
Wallers Restaurang Kontakt
Uno Hedlund uno@wallersrestaurang.se +46703865299 Jobbnummer
9690106