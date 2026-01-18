Servitör/Servitris till sommarsäsongen 2026 Visby, Gotland

Florens Visby AB / Servitörsjobb / Gotland
2026-01-18


Visa alla servitörsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Florens Visby AB i Gotland

Vill du jobba, ha kul och samla minnen för livet i sommar?
En av Visbys bäst belägna restauranger söker nu unga, drivna servitörer/servitriser till sommarsäsongen 2026.
Vi söker dig som gillar att arbeta i högt tempo, möta människor och ge god service. Du är positiv, ansvarstagande och vill bidra till en härlig stämning för både gäster och kollegor.
Hos oss är ingen dag den andra lik - du får värdefull arbetslivserfarenhet, nya vänner och en sommar du sent kommer att glömma.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har en positiv inställning

Trivs i ett högt tempo

Kan arbeta både självständigt och i team

Behärskar svenska i tal

Tidigare erfarenhet inom restaurang/café är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Sommarjobb i en av Sveriges mest populära sommarstäder

Ett härligt team och god arbetsmiljö

Personalboende kan ordnas vid behov

Låter detta som sommarjobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: uno@wallersrestaurang.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Florens Visby AB (org.nr 556781-3877)
Wallers plats 7 (visa karta)
621 56  VISBY

Arbetsplats
Wallers Restaurang

Kontakt
Uno Hedlund
uno@wallersrestaurang.se
+46703865299

Jobbnummer
9690106

Prenumerera på jobb från Florens Visby AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Florens Visby AB: