Servispersonal till Gyllene Uttern för sommarvikariat/säsongsanställning
Jula Hotell AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2026-06-28
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Anrika Gyllene Uttern blev en del av hotellkedjan Jula Hotell. Gyllene Uttern är ett traditionellt och mysigt hotell i Gränna. Här arbetar du omgiven av naturen och med en fantastisk utsikt över Vättern. Gyllene Uttern är en fyrstjärnig anläggning som består utav hotellrum, stugor, en vacker restaurang, kaffestuga samt konferenslokaler. Här hos oss arbetar vi tillsammans och vi är där gästen är.
Vi söker nu serviceminded Serveringspersonal
Som medarbetare hos oss är din huvuduppgift att vara vårt ansikte utåt och ge god service till våra gäster. Du agerar värd tillsammans med dina övriga kollegor i teamet för att skapa en gästupplevelse i världsklass. Även om du arbetar hos oss som serveringspersonal så bidrar du till en helhetsupplevelse på hotellet genom att hålla rent och snyggt, agera prestigelöst och vara behjälplig över avdelningsgränserna om det behövs.
I rollen som serveringspersonal är din uppgift att skapa en personlig och varm upplevelse för alla gäster. Du är lyhörd, uppmärksam och har nära till leende. Du kommer arbeta med frukost, lunch, à la carte och caféservering samt större bokningar.
Det här är du som person, din bakgrund och dina erfarenheter
Vi söker dig som har ett stort intresse och för service och brinner för att ge det lilla extra till våra gäster. Du har ett öga för detaljer och ett glatt bemötande – att se gästen och leverera extra omtanke ligger i din natur. Du har ett högt engagemang och en bra kommunikationsförmåga. Du trivs med att ta ansvar, är självgående i ditt arbete och är inte rädd för att rycka in där du behövs mest för stunden. Du arbetar strukturerat och organiserat samtidigt som du har en förmåga att arbeta bra under press i ett högt tempo. Vidare sätter du ett lika stort värde i ditt bemötande mot gästen som mot dina kollegor. Du har god datorvana, goda kunskaper i svenska och i vissa roller är även engelska ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är ett semestervikariat på deltid och vi har ett omedelbart behov. Som serveringspersonal arbetar du varierande arbetstider. Tillträde enligt överenskommelse.
Gyllene Uttern har kollektivavtal med HRF.
Så här söker du
Om du känner att du vill arbeta hos oss så tveka inte att söka direkt! Rekryteringen sker löpande vilket kan innebära att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag är den 19 juli 2026. Frågor om tjänsterna besvaras på mejl av Hotellchef Mattias Tambour på javascript:void(0)
Vi ser fram emot att få din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jula Hotell AB
(org.nr 556719-5812)
Gyllene Uttern 1 (visa karta
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563 92 GRÄNNA Arbetsplats
Jula Hotell Jobbnummer
9982157