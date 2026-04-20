Servispersonal sökes till Restaurang Mañana och Bistro1965
Food & Happy People AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-04-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Food & Happy People AB i Göteborg
Restaurang Mañana & Bistro1965 som ligger på Odinsplatsen, söker nu engagerad och serviceinriktad personal till våra team!
Både Mañana och Bistro1965 är livliga restauranger med fokus på god mat, härlig atmosfär och förstklassig service. Nu behöver vi förstärka vår servering och söker dig som brinner för att ge gäster en riktigt bra upplevelse.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster
Ge rekommendationer kring mat och dryck
Säkerställa hög servicenivå och trivsam miljö
Samarbete med kök och kollegor
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av servering
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Är social, positiv och serviceinriktad
Talar svenska och engelska
Vi erbjuder:
Ett härligt team och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen
Varierande arbetstider (kvällar och helger)
Anställningsform: Deltid/Heltid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss redan idag!
Kontakt: manana.jobb@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: manana.jobb@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food & Happy People AB
(org.nr 556695-2213)
Odinsplatsen 1-2 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Mañana & Bistro1965 Jobbnummer
9865679