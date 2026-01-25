Servispersonal sökes till Lagans GK - servera med utsikt över banan!
Lagans GK är mer än bara golf - vi är en mötesplats för god mat, gemenskap och härliga upplevelser. Vår restaurang är öppen för både golfare och gäster som vill njuta av vällagad mat och trevlig service i en naturskön miljö.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Vi söker serviceinriktad och glad personal som vill vara med och ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Du kommer att arbeta i restaurangen med allt från lunchservering och à la carte till event och temakvällar.Arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster med ett leende och ge rekommendationer om mat och dryck.
Samarbeta med köket för bästa gästupplevelse, och hålla ordning och trivsel i matsalen samt hantera kassa, beställningar och betalningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering eller liknande serviceyrke och är social, positiv och gillar att möta människor.
Du har en god samarbetsförmåga och är flexibel och trivs i ett högt tempo och håller alltid hög servicenivå.
Vi erbjuder
En arbetsplats med fantastisk utsikt och härlig atmosfär och ett engagerat team i klubben.
Anställningsformen kan vara tills vidare men också en säsongsanställning med chans till förlängning. Möjlighet att arbeta vid roliga event och temakvällar
Praktisk information
Plats: Lagans GK i Lagan
Omfattning: Heltid/deltid, säsong
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast 1 aprilSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till ulf@lagansgk.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ulf@lagansgk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lagans Golfklubb
Vittarydsvägen 1 (visa karta
)
341 50 LAGAN Kontakt
Ulf Larsson ulf@lagansgk.se 0705476855 Jobbnummer
9702994