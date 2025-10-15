Servispersonal sökes till julmiddagar på van der Nootska Palatset
2025-10-15
Memorio AB som driver konferens- och festanläggningarna van der Nootska Palatset, Cedergrenska Tornet och Stora Brännbo-konferens och hotell . Memorio ansvar också för catering till konferens och fest, t.ex. till 7As anläggningar i Posthuset och Odenplan samt maten som serveras på Soppteatern på Stockholms Stadsteater och på Lilla Klara.
Har du en fäbless för service i toppklass, ett öga för detaljer och en förkärlek för att skapa magiska upplevelser? Har du dessutom minst tre års erfarenhet av festvåningsservering eller liknande? Perfekt - då kan vi ha det ideala extrajobbet för dig!
Just nu söker vi serviceinriktad personal till våra julbord under november och december, då vi välkomnar tusentals gäster till stämningsfulla kvällar i en unik och historisk miljö.
Van der Nootska Palatset är en 1600-talspärla på Södermalm i Stockholm. Våra lokaler används till allt från storslagna bröllop och företagsmiddagar till minnestunder, konferensluncher och traditionsenliga julbord. Huset andas historia och elegans - och vårt mål är alltid att gästerna ska gå hem med ett leende och minnen för livet.
Vad vi erbjuder
Extra pass under november-december: dag, kväll och helg - perfekt för dig som vill ha flexibilitet.
Ett härligt gäng kollegor med lång erfarenhet.
En inspirerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Trygga villkor med kollektivavtal via HRF - såklart!
Vad vi söker
Minst 3 års erfarenhet av festvåningsservering eller liknande.
Ett genuint intresse för service och gästupplevelser.
Förmågan att arbeta självständigt och i team.
Ett positivt, lösningsorienterat och professionellt sätt - och viljan att alltid göra det lilla extra.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna vår platschef Christine Millberg på christine.millberg@vandernootska.se
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge!
Varmt välkommen till van der Nootska Palatset - där vi iscensätter oförglömliga upplevelser och julmagi i historisk miljö!
