Servispersonal och Kassapersonal sökes till China Wall i Kristianstad
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2026-06-30
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Servispersonal och Kassapersonal sökes till China Wall i Kristianstad
Om oss:
China Wall är en etablerad restaurang som har serverat god asiatisk mat i Kristianstad i 27 år. Vi sätter alltid gästen och kvaliteten i fokus. Nu söker vi en ny stjärna till vårt team i serveringen och kassan!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta heltid (100%). I rollen som servispersonal är du restaurangens ansikte utåt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta emot gäster, ta beställningar, servera mat och dryck, hantera kassan och betalningar, samt se till att restaurangen är ren och välkomnande.
Anställningsform: Heltid (100%) enligt överenskommelse.
Tillträde: Omgående (Arbetsstart så snart som möjligt).
Vi söker dig som:
Älskar serviceyrket och trivs i en levande restaurangmiljö.
Är snabbfotad, stresstålig och effektiv, även när det är mycket att göra.Är noggrann och ansvarsfull (eftersom du även kommer att arbeta i kassan). Har ett glatt humör och ett gott bemötande mot både gäster och kollegor. Erfarenhet av liknande arbete eller kassavana är meriterande, men din inställning och energi är det viktigaste för oss.
Vad vi erbjuder:
En tjänst på heltid (100%).
Lön enligt överenskommelse, baserat på din tidigare erfarenhet och kompetens.
En härlig arbetsmiljö med ett engagerat team.
Ansökan och kontakt:
Låter detta som något för dig? Kom in med din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till oss på plats eller ring direkt till ägaren.
Adress: Almvägen 20, 291 41 Kristianstad
Telefon (Dung): 073-530 97 65
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Lämna ditt CV på plats: Almvägen 20, 291 41 Kristianstad Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare China Wall I Kristianstad AB
(org.nr 556827-1281)
Almvägen 20 (visa karta
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291 41 KRISTIANSTAD Arbetsplats
China Wall i Kristianstad AB Jobbnummer
9984373