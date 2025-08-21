Servis till Västerviks Stadshotell & Gustawas Kök och Bar
Är du en serviceinriktad person med känsla för det lilla extra? Västerviks Stadshotell söker nu en deltidstjänst till vår restaurang Gustawas Kök och Bar. Här får du arbeta i en trivsam miljö med havet och strandpromenaden bara ett stenkast bort!Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Tjänsten omfattar främst kvällsarbete i restaurangen, men du kan även få rycka in vid event, i festvåningen eller under frukost- och lunchservering. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får möjlighet att delta i alla delar av vår service och ta ett helhetsansvar för gästernas upplevelse.
Vem söker vi?
Du har gärna erfarenhet av arbete inom restaurang.
Har du ett intresse för vin eller erfarenhet som bartender? Det är en stor fördel!
Din personlighet är viktig för oss - både gäster och kollegor uppskattar din glädje, positivitet och förmåga att skapa trivsel.
Du tar ansvar, gillar att arbeta i team och ser helheten i servicen vi erbjuder.
Möjlighet finns att utvecklas och ta större ansvar för rätt person.
Västerviks Stadshotell är ett historiskt hotell med anor från mitten av 1850-talet och har en central roll i Västerviks historia och identitet. Vi värnar om att bevara hotellets traditioner och charm, samtidigt som vi ständigt strävar efter utveckling och förnyelse. Våra kärnvärden - Omtanke, Kvalitet, Personligt och Professionellt - genomsyrar allt vi gör och är grunden för den service och upplevelse vi erbjuder varje dag.
Omfattning: Deltid
Start: Omgående eller enligt överenskommer
Vill du bli en del av vårt härliga team? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Västerviks Stadshotell och Gustawas Kök och Bar!
BWH Hotels Scandinavia - local gems everywhere in Scandinavia
BWH Hotels is a leading global hotel network consisting of Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection and Aiden by Best Western.
Best Western Hotels & Resorts (BWHR) is an iconic hotel chain with over 70 years of experience. Today, BWHR comprises 10 brands with 3- and 4-star hotels.
Aiden by Best Western offers a new generation of hotels for the smart and informed guest that seeks convenience and effective solutions while traveling.
WorldHotels boasts an impressive collection of unique and exclusive hotels and resorts in various destinations worldwide. BWHR, Aiden and WorldHotels offer a hotel portfolio with options in every market segment - from economy to luxury. Så ansöker du
