Servis till vackra Warfsholms restaurang året runt
2025-08-14
Vill du jobba året runt på en av Gotlands vackraste platser?
Brinner du för service och älskar att skapa upplevelser för gäster så har vi den perfekta arbetsplatsen för dig.
Warfsholm ska välkomna besökare från både Gotland, övriga delar av Sverige och andra länder även utanför högsäsong och nu när högsommaren börjar lida mot sitt slut så blickar vi framåt mot en mysig höst och vinter där vi kommer ha restaurangen öppen på helger och för konferenser.
Då behöver vi DIG som vill ge våra gäster en härlig upplevelse genom att servera god högklassig mat och goda drycker med toppklass på servicen.
Nu fortsätter vi bygga teamet som ska vidareutveckla destinationen Warfsholm och söker dig som vill vara ansiktet utåt i vår restaurang som vill vara med och skapa både en fantastisk gästupplevelse och en härlig arbetsplats.
Som en del av det engagerade teamet på Warfsholm får du:
En tillsvidare anställning med minst 50% under lågsäsong, beroende på person och flexibilitet i arbetsuppgifter kan detta bli mer även under höst och vintermånaderna och självklart möjlighet till betydligt mer under sommarmånaderna.
Tillfälle att komma in på en arbetsplats med stora möjligheter att testa och utvecklas inom hotell- och restaurangs alla delar
En fantastisk vacker arbetsplats som du kommer känna stolthet att representera
Kollegor som ser och uppskattar dig
Vi kan även lösa boende om det finns behov av det.
Som servis hos oss kommer du att:
Ansvara för det dagliga arbetet i servisen, anpassad till de olika säsongernas behov
Ansvara för planering och schemaläggning av extrapersonal vid behov
Det finns också möjlighet att:
Jobba aktivt med kvalitet och utveckling av inriktningen för Warfsholm som mat- och dryckesdestination i nära samarbete med ägarna och kökschefen.
Hantera utvecklingen av vårt dryckeserbjudande samt inköp av dryck
Kliva upp som ansvarig för hela servis-teamet under högsäsongen
Vår drömkandidat är du som:
ÄLSKAR service och möten med människor
Har några års erfarenhet av servis vill fortsätta utvecklas inom detta
Tycker om att jobba i både större och mindre team och kan leda andra med både struktur, planering och inspiration
Trivs även i köket med lättare kallskänksuppgifter
Är organiserad och bekväm med att hantera både planering och daglig drift
Kan du vara den vi söker? Skicka isåfall din ansökan till oss på en gång eller slå oss en signal. Vi hanterar ansökningar fortlöpande och möjligheten finns för anställning och uppstart i stort sett omgående.
För denna tjänst behöver du ha fyllt 20 år då du även behöver kunna vid behov ta rollen som serveringsansvarig för kvällen (ålderskrav enligt alkohollagens 8 kap 18§).
Mail: jobb@warfsholm.se
märk din ansökning med "Servis på Warfsholm"
Telefon: 070-3795804 (Viktoria) 073-9013945 (Arild)
Vi söker även extrapersonal i servisen som vill komma in och jobba extra ibland på helger och lov.
Är du intresserar av den typen av tjänst så kan du mejla jobb@warfsholm.se
och märk ansökan med "Extrajobb på Warfsholm"
Warfsholm byggdes på udden vid havet en halvtimme söder om Visby för drygt 125 år sedan och har varit en älskad mötesplats för boende, festliga tillfällen, konferenser och dagsutflykter ända sedan starten. Hotellanläggningen med Gotlands vackraste solnedgångar är idag en hotell, konferens och eventanläggning med drygt 100 bäddar i olika boendeformer och en huvudbyggnad i klassisk sekelskiftesstil som inrymmer restaurangkök, matsal för upp till 100 gäster samt en uteservering med fantastisk utsikt över Karlsöarna och solnedgångarna. 2025 har vi påbörjat vår satsning för att ytterligare lyfta Warfsholm som destination för boende och som utflyktsmål där mat och dryck spelar en viktig roll. Så ansöker du
