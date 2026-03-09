Servis till Steam Hotel - Deltid/heltid & Sommarjobb
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Västerås Visa alla servitörsjobb i Västerås
2026-03-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Västerås
, Stockholm
, Lidingö
, Gävle
, Härryda
eller i hela Sverige
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa. Din roll som Servis
Som servis på Steam hotel blir du vårt ansikte utåt och spelar en viktig roll i att säkerställa att våra gäster får en minnesvärd matupplevelse och bidra till vår målsättning- att skapa stamgäster! Du kommer att arbeta nära köksteamet för att smidigt kunna servera rätter enligt Locavore 's eller Chamberlin Grill 's höga standard. Din förmåga att arbeta i team och hantera flera uppgifter samtidigt kommer att vara en stor tillgång
Huvuduppgifter
Servera mat och dryck med ett leende på läpparna.
Ge en förstklassig service till alla våra gäster.
Du är ansvarig för att ta emot och hantera beställningar.
Arbeta proaktivt med att hålla din arbetsplats ren och välorganiserad.
Bidra till en positiv och välkomnande atmosfär.
Vem söker vi? Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i serveringsyrket och som förstår värdet av utmärkt kundservice. Du är en positiv person som trivs i sociala sammanhang och som har lätt för att samarbeta med andra. Att du är stresstålig och kan hålla huvudet kallt även under hektiska perioder ser vi som en självklarhet.
Om tjänsten: Varierade arbetstider både dag- kväll, helg och högtider. Sommarjobb, Deltid/heltid Tillträde och lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse.
Om processen: Intervjuer: Sker löpande Tillträde: Så fort vi hittar rätt person!
Vi kommer kalla de vi väljer att gå vidare med till speedintervju i slutet på mars.
Sista dag att ansöka är 24 MARS 2026
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7356465-1882601". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Ångkraftsvägen (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9786335