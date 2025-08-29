Servis till Restaurang Angelini - ProfilHotels Aveny, Umeå
Ligula Hospitality Group AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2025-08-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Umeå
, Sigtuna
, Sollentuna
, Västerås
, Solna
eller i hela Sverige
Mitt i centrala Umeå finner du ProfilHotels Aveny, ett designhotell för dig med höga krav på kvalitet och service. Ljusa och luftiga rum med spännande och färgstark design. Hotel Aveny ingår i Ligula Hospitality Group AB, som är moderbolaget i en koncern som äger, förvaltar och utvecklar koncept och varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. I anslutning till hotellet finns även vår restaurang Angelini samt vår pub Pipes of Scotland.Publiceringsdatum2025-08-29Beskrivning
Vi söker extra serveringspersonal till Restaurang Angelini på ProfilHotels Aveny.
För att stärka upp vårt team letar vi efter dig som är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Du trivs med att arbeta i högt tempo och har inga problem med att möta många gäster under årets alla dagar. Söker du ett spännande och roligt extrajobb? Då kan detta vara rätt jobb för dig!Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter vid servering av middag i restaurangen. Du behöver vara engagerad, social och ha förmågan att se vad som behöver göras. Rollen kräver ansvarstagande och ett intresse för mat och dryck.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Som en viktig del av vårt arbetslag ser du till att gästerna får ett personligt bemötande och bästa möjliga service. Arbetstiderna varierar och inkluderar kvällspass.Kvalifikationer
Meriterande med dokumenterad erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen
God social kompetens och ett brinnande intresse för mat och serviceyrketAnställningsvillkor
Extra vid behov
Lön enligt kollektivavtal
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 46 hotell i 16 städer i Sverige, sex städer i Tyskland och i Köpenhamn i Danmark. Hotellverksamheten bedrivs under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter ca 800 årsanställda och omsätter drygt 1 400 MSEK. Läs mer på ligula.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/157". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Aveny Kontakt
Andreas From Edgarsson 0704344644 Jobbnummer
9483394