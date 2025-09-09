Servis till matsalsteamet på Villa Anna
Vill du bli en del av vårt skickliga matsalsteam?
Villa Anna är ett personligt boutiquehotell med 11 unika rum, restaurang, vinkällare och festvåning. Vår verksamhet präglas av ett varmt bemötande, en noga utvald hemma hos-känsla och stora smakupplevelser. Hos oss står genuint värdskap, omsorg om detaljer och högklassig mat och dryck i fokus. En härlig atmosfär med varm- och kunnig service.
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande restaurangmiljöer, god dryckeskunskap, en känsla för struktur och ett brinnande intresse för mat, vin och service i toppklass. Du är engagerad och trivs i en miljö där kvalitet och omtanke går hand i hand.
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utvecklas och bidra till Villa Annas fortsatta resa. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där vi varje dag strävar efter att skapa något alldeles extra, både för våra gäster och varandra.
Skicka din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till ett fantastiskt gäng på Villa Anna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: josefine.milton@villaanna.se Arbetsgivarens referens
