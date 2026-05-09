Servis till Kvikkjokk Fjällstation sommarsäsongen 2026
2026-05-09
Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden - vid vägs ände. Den som söker naturens skönhet, bör besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet också utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco.
Det finns 60 bäddar med enkel- till flerbäddsrum i två byggnader. Vi erbjuder förutom restaurang även café och bar samt en mindre butik.
Kvikkjokk är en liten by och det är 12 mil till Jokkmokk som är närmaste samhälle. Våra gäster söker naturupplevelser och många ger sig ut på längre eller kortare vandringar.
Vi söker någon till vår restaurang som kan ta hand om våra gäster och servera under lunchen och kvällens A la Carte. Genuint intresse för mat och god kunskap runt vin och öl meriteras. Vi är ett litet team där kök och servis jobbar ihop och hjälper varandra.
Vårt kök är uppskattat bland våra gäster och är av stor betydelse för anläggningen. Vi serverar en enklare café & snackmeny 11.00-16.00, en dagens 12.00-14.00 och á la carte meny från 18.00 -21.00. Vi arbetar mycket med viltkött och fjällfisk.
Att jobba på fjällstation innebär att personalen bor, lever och arbetar tillsammans under några månader. Boendet ingår och kostavdrag görs
Vi arbetar enligt kollektivavtal mellan HRF och VISITA.
