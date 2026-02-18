Servis Till Indias - En Av Stockholms Mest Spännande Matdestinationer
Välkommen till en av Stockholms mest spännande matdestinationer, restaurang INDIA'S. En restaurang skapad av Jonas Svensson som en hyllning till Elite Hotels grundare
Bicky Chakraborty
Vi söker ytterligare en passionerad och hängiven servis till restaurang India 's som öppnade i mars 2024.
Om du är redo att vara en del av ett dynamiskt team och bidra till att forma ett helt nytt koncept i Stockholm så ser vi fram emot din ansökan!
Vi ser gärna att du har erfarenhet av a la carteservering, är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt samt drivs av att ge det där lilla extra för att gästen skall få bästa möjliga upplevelse.
Du brinner självklart för mat, dryck och service vilket gör att vi tillsammans har roligt på jobbet.
Sommelierutbildning eller gedigen dryckeskunskap är meriterande.
India's är en del av Miss Voon Collective och Elite Hotel Stockholm Plaza.
Hos oss finns det stora möjligheter till att växa och utvecklas och vi hoppas att du vill bli en av oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
