Servis/Servitör för enstaka dagar på Best Western Plus Skogshöjd!
2026-04-17
I de centrala delarna av Södertälje, ett stenkast från Torekällbergets friluftsmuseum ligger Best Western Plus Skogshöjd. Här trivs både affärsgäster, familjer och den som behöver en god natts sömn i Södertälje.
Best Western Plus Skogshöjd är ett bra ställe att bo och träffas på. Här finns många inbjudande sociala ytor. På hotellets sex våningar ryms 225 rum med allt från singelrum till familjerum.
Best Western Plus Skogshöjd är från januari 2025 en del av Ligula Hospitality Group. Hos oss är du en del av ett team som sätter gästens upplevelse i fokus.
I januari 2025 öppnade vi dörrarna till Ligulas nyförvärvade hotell, Best Western Plus Skogshöjd i Södertälje. Vi söker nu en entusiastisk medarbetare som vill vara med och skapa en minnesvärd upplevelse för våra gäster. Vill du bli en del av en växande koncern där kvalitet, service och glädje står i centrum? Då är det här din chans!
Vem söker vi?
Vi vill jobba med en kreativ, flexibel och trevlig servitör/servitris. Vi uppskattar ditt engagemang och härliga personlighet som ser till att skapa magiska gästupplevelser. Du har ett brinnande intresse för dryck och mat och vill dela med dig av din kunskap, inspirera dina kollegor och våra gäster.
Tidigare erfarenhet som servitör/servitris är meriterande.
Vi söker dig som vill jobba extra både dagtid, kvällar och helger med mat och dryckesservering i samtliga våra outlets. Restaurang, bar, konferens samt spa.
Tidigare arbetat inom ett serviceyrke
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet av Trivec är ett plus
Dokumenterad erfarenhet av att bonga i kassasystem
Vad erbjuder vi?
Lön enligt kollektivavtal
Personalförmåner inom Ligula Hospitality Group och Best Western Hotels.
Möjlighet till fast anställning om du trivs hos oss, och vi med dig.
Välkommen med din ansökan via länken!
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
Täppgatan 15 (visa karta
)
151 21 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Best Western Plus Skogshöjd Kontakt
Jonas Grape jonas.grape@skogshojd.se Jobbnummer
9862349