Servis och hovmästare tillsättning omgående Helsingborg
2025-09-16
Gillar du högt tempo, möta härliga gäster, vara i en restaurangmiljö och skapa nya relationer för livet? Det här är en unik möjlighet för dig som har jobbat något eller några år och vill ta nästa steg i din restaurangkarriär. Det med att utveckla dig själv till en ansvarsroll. Du kommer jobba i en schysst miljö, ha kul och jobba där gästen står i fokus. Fokus ligger på dina personliga egenskaper, lyhördhet och att du har ambitioner framåt. Du gillar att träffa människor, har högt tempo i dig och skapa upplevelser. Om så är fallet. Då är vi en perfekt kombination.
ROLLEN Att arbeta inom restaurang ser du till att det är rent och snyggt på din station, att preppen är gjord, ser till att servicen som levereras är av högsta kvalitet. Du är öppen och anpassningsbar på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas. Du kommer att arbeta aktivt med hållbarhet. Den cirkulära hållbarhetsresan avspeglar vårt fotavtryck både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Nöjda och motiverade medarbetare driver engagemang. Du är med andra ord en ambassadör för Progressio. DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Försäljning - Gästservice - Har en god struktur - Öppensinnad DET HÄR FÅR DU - Lön efter överrenskommelse - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora ROLLEN Heltid, deltid, säsongsanställning Tjänsten tillsätts omgående
VID FRÅGOR Magnus Olsson magnus@progressioswe.se
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. Att jobba tillsammans med oss kommer du att få möjlighet att lära dig hur mycket som helst när det kommer till hotell och restaurang, jobba på härliga platser som är semestrar för andra och driva din personliga utveckling framåt. Här är möjligheterna oändliga. Ersättning
