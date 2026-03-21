Servis/assistent till showroom -servis med känsla och intresse för mode
Responsa AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Responsa AB i Stockholm
, Solna
, Tyresö
, Haninge
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Brinner du för service och har ett öga för detaljer?
Vill du arbeta i en miljö där mode, känsla och värdskap står i fokus?
Då kan det vara dig vi söker.
Om rollen
Vi söker nu en Servis & Showroom Assistant till ett välkänt varumärke med showroom centralt i Stockholm, för en längre period från april till september.
Du är en viktig del av helhetsupplevelsen i showroomet och ansvarar för att skapa en välkomnande, professionell och inspirerande miljö för kunder och besökare.

Arbetsuppgifter
Välkomna kunder och gäster
Servera kaffe, frukost och enklare lunch
Säkerställa att showroomet håller hög standard
Hantera plagg - uppackning, steaming och presentation
Säkerställa att kollektioner är korrekt organiserade
Arbetstider och upplägg
Period: april - september
Arbetstider: främst dagtid, vissa helger kan förekomma
Anställning: tidsbegränsad anställning via Responsa
Som konsult hos Responsa arbetar du ute hos vår kund, med oss som arbetsgivare. Vi har en nära dialog med dig genom hela uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som har en naturlig känsla för service och trivs i en miljö där detaljer gör skillnad.
Du är:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann och strukturerad
Flexibel och lösningsorienterad
Professionell i ditt bemötande
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från restaurang, café, event eller liknande
Vana av servering (meriterande om du kan bära tre tallrikar)
Erfarenhet av espressomaskin (t.ex. cappuccino)
Intresse för mode och känsla för presentation
Om Responsa
Responsa arbetar med kvalitativ bemanning inom besöksnäringen. Vi matchar kandidater och uppdrag med omsorg och strävar efter långsiktiga samarbeten.
Vi har lång egen erfarenhet från servicebranschen och en god förståelse för både kundens och konsultens behov.
Vi värnar om våra konsulters välmående och erbjuder trygga och schyssta arbetsvillkor.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta kort om din erfarenhet och varför du är rätt person för rollen.
Sista dag att ansöka är 2026-09-11
E-post: info@responsa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Showroom".

Arbetsgivare: Responsa AB
(org.nr 556218-3516)
Responsa AB Jobbnummer
9811787