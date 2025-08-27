Servis 75-100% Björns KÖK - Säsong och året runt i Vemdalen
2025-08-27
Vi öppnar en helt ny restaurang i hjärtat av Vemdalen - året runt, med fokus på matupplevelser, gästfrihet och trivsel. Nu söker vi servispersonal som vill vara med från starten och bidra till en varm, professionell och minnesvärd gästupplevelse. Vi erbjuder både heltid (100%) och deltid (75%).
Om rollen
Som en del av vårt serviceteam är du ansiktet utåt för restaurangen. Du tar hand om gästerna från första intryck och bidrar till att skapa en atmosfär av glädje, omtanke och kvalitet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering, gärna minst 1-2 år.
Är serviceinriktad, engagerad och sätter gästen i första rummet.
Är flexibel, stresstålig och trivs i ett högt tempo.
Vill utvecklas och växa i en ny och ambitiös restaurang.
Har intresse för mat och dryck - bar- och vinkunskap är meriterande.
Vi erbjuder:
Tjänst på 75-100% - både säsong och möjlighet till året runt.
En inspirerande arbetsplats i fjällmiljö.
Möjlighet att vara med och bygga upp en restaurang från grunden.
Ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet, trivsel och gemenskap.
Om du är i behov av boende så ange gärna det i din ansökan, så ser vi vad vi kan lösa.
Placering
Vemdalen - en av Sveriges mest attraktiva fjälldestinationer med stark året runt-turism.Publiceringsdatum2025-08-27Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till kontakta@bjornskok.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: kontakta@bjornskok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Åsgatan 4 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns KÖK Jobbnummer
9479542