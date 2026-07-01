Servicevärdar/vaktmästare till Serviceteam 1 och 2 i Hässleholm
Region Skåne, Regionservice / Vaktmästarjobb / Hässleholm Visa alla vaktmästarjobb i Hässleholm
2026-07-01
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Vill du vara med och göra skillnad i vården? Välkommen till Serviceteam 1 och 2. Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal. Nu välkomnar vi nya kollegor som vill jobba hos oss i Hässleholm!
Tjänsten innebär att du arbetar som timanställd i Regionservice. Du kommer att stötta de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
Som medarbetare i Serviceteam 1 och 2 stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvårdare, servicevärdar/måltidsvärdar samt transportör/vaktmästare. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå.
Som servicemedarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande:
• Städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar, kontorsutrymmen och allmänna ytor. Även patientnära städ och smittstädning ingår.
• Transportera patienter, post, prover, mat och gods till sjukhusets olika avdelningar. Transport av avlidna förekommer.
• Diverse arbetsuppgifter inom avdelningskök. Förbereder mat och fika till patienter, kokar kaffe, sköter disk och beställer mat.
Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvälltjänstgöring. Arbetstiderna kan variera från tidigast klockan 06.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och har datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet inom någon eller några av yrkeskategorierna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som brinner för att ge god service och som vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse. Därför vill vi att du är positiv, tillmötesgående och har ett genuint intresse för serviceyrket. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Känner du igen dig på denna beskrivning så kommer vi att trivas tillsammans!
• För tjänstgöring som servicevärd är utbildning/erfarenhet inom restaurang och storhushåll meriterande.
• För tjänstgöring som lokalvårdare är SRY, dansk hygienstandard och INSTA800 meriterande.
• För tjänstgöring som vaktmästare är körkort, truckkort A och D1 meriterande.
Samtliga befattningar går under Kommunals avtalsområde HÖK Kommunal.
Lönespann vid nyanställning ligger mellan 22500 kronor och 26500 kronor.
Utdrag ur belastningsregister kan komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
Tillträde löpande enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333529". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Dockplatsen 26 (visa karta
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281 38 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
Vi tar inte emot ansökningar via mejl!
GSF Rekryteringscenter GSF.Servicepoolsrekrytering@skane.se Jobbnummer
9986265