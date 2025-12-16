Servicevärdar, timanställning, till Regionservice på Ängelholms sjukhus
2025-12-16
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi nya kollegor, timanställning, som vill jobba hos oss på Regionservice i Ängelholm. Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal.
Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie i Regionservice vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
Vi välkomnar nu servicevärdar till Ängelholm. Arbetet sker i sjukhusmiljö.
Som servicevärd är din uppgift att avlasta vården med de arbetsuppgifter som inte kräver en vårdutbildning. Tjänsten innehåller bland annat arbete i köket, där servicevärden bland annat förbereder mat/fika till patienter, kokar kaffe, sköter disk och beställer mat. Även lokalvård på avdelningar, vilket kan innebära städning i allt från kontor, patientrum, hemgångsstädningar, toaletter med mera samt påfyllnad av olika varor, ingår också i servicevärdens arbetsuppgifter.
Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvällstjänstgöring. Arbetstiderna kan variera från tidigast klockan 7.00 till senast klockan 19.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och som har en god datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. SRY, dansk hygienstandard och/eller INSTA800 är meriterande. För tjänsten som servicevärd är det också meriterande med arbetslivserfarenhet inom livsmedelshantering. Det är också positivt om du har övrig utbildning/arbetslivserfarenhet inom lokalvård/kök, samt inom övriga serviceyrken. Vidare är B-körkort starkt meriterande för tjänsten eftersom det öppnar upp möjligheter att tjänstgöra inom fler yrkeskategorier på fler orter. Då arbetstiderna kan variera från tidigast klockan 7.00 på morgonen är en förutsättning för tjänsten att du kan börja din arbetsdag denna tid.
Arbetet är självständigt och ställer därför höga krav på initiativ- och ansvarstagande. Att arbeta i sjukhusmiljö ställer även stora krav på noggrannhet och ödmjukhet, då du kommer befinna dig i en miljö där människor är särskilt utsatta. Ett gott bemötande och en god servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse, därför ser vi att du är positiv och tillmötesgående. Du brinner för att leverera en hög service och vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.
Låter detta som en spännande roll för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
