Servicevärdar till sommarsäsongen på Arctic Camp Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Arctic Camp Jokkmokk är en framgångsrik 4-stjärnig campinganläggning vackert belägen vid Lilla Lule älv, nära naturen. En familjecamping som 2025 vann Campers Choice för bästa vintercamping. På sommaren är det full fart med både campinggäster och lokalbefolkning som besöker vårt omtyckta utomhus bad, medan vintern bjuder på ett lite lugnare tempo.
Vi söker nu personal till flera olika positioner inför sommaren 2026 som vill vara med och leverera en fantastisk upplevelse till våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som servicevärd ansvarar du för aktiviteter för barn och familjer på campingen. Du håller i aktiviteter varje dag och ser till att barnen har roligt och känner sig välkomna. Du ansvarar även för vårt lekrum med leksaker och pyssel samt hjälper till att hålla ordning på poolområdet.
Vanliga arbetsuppgifter:
* Planera och hålla i dagliga aktiviteter för barn, till exempel lekar och pyssel
* Hålla ordning och reda i lekrummet
* Ha tillsyn över poolområdet, inklusive bassäng och rutschkana
* Se till att området är snyggt, tryggt och trivsamt för gästerna
Vissa dagar kan det vara ett fåtal barn och andra dagar många fler, därför är det viktigt att kunna anpassa aktiviteter efter situationen. Arbete inom andra delar av campingen kan förekomma då vi är ett litet team där alla hjälps åt där det behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och som gillar lek, rörelse och att skapa roliga aktiviteter.
Du är:
* Kreativ och lekfull
* Ansvarsfull
* Bekväm med att prata svenska och engelska
Erfarenhet av arbete med barn eller leda aktiviteter är meriterande men inget krav. Även kunskap i andra språk, speciellt tyska är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla säljsamtal, erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp då vi har interna riktlinjer kring detta.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas få välkomna dig till vårt team på Arctic Camp Jokkmokk i sommar! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Utvecklingsfunktionen Kontakt
Campingchef
Josefine Wänman josefine.wanman@jokkmokk.se 0971-123 70 Jobbnummer
9803009