Servicevärd till våra provtagnings- och vaccinationsbussar i Norra Skåne
Macc People AB / Servicepersonaljobb / Ängelholm Visa alla servicepersonaljobb i Ängelholm
2026-04-29
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Macc People AB i Ängelholm
, Höganäs
, Helsingborg
, Landskrona
, Halmstad
eller i hela Sverige
På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad - för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund; TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Målet är tydligt - att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi genomfört över 500 000 vaccinationer. Sedan 2024 utökade vi vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg, och idag samarbetar vi med företag över hela Sverige. Parallellt har vi utvecklat ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra mobila kliniker - MACC-bilarna. Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom Skyddade miljöer, Primärvård och Försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.
Vi söker nu en värd till våra fasta och mobila kliniker för provtagning och vaccination i Norra Skåne med utgångspunkt i Ängelholm och/eller Helsingborg. Där ansvarar du för att ta emot kunder på ett välkomnande och professionellt sätt, skapa trygghet och ge god information inför deras besök.
Du representerar bolaget på plats och är en viktig ambassadör för vår verksamhet, med fokus på att skapa en trygg, professionell och positiv upplevelse för varje kund. Rollen innebär ett nära samarbete med undersköterska och/eller sjuksköterska i våra vaccinationsbussar, där ni tillsammans säkerställer ett effektivt kundflöde och en hög servicenivå.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som trivs med kundkontakt, har ett varmt och professionellt bemötande samt gillar att arbeta i en varierande och rörlig miljö. Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande och som vill bli vårt ansikte utåt på plats i våra provtagnings och vaccinationsbussar. Du har erfarenhet av att köra husbil eller annat större fordon. Du ska dela och verka i enlighet med våra värdegrunder avseende TRYGG, ETISK och SÄKER vård.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna kunder
Informera kunder och svara på frågor på ett tydligt och professionellt sätt
Säkerställa ett gott kundbemötande och en trygg upplevelse
Vara bolagets representant och ambassadör på plats
Samarbeta tätt med undersköterska och/eller sjuksköterska i det dagliga arbetet
Bidra till ordning, struktur och ett effektivt kundflöde
Köra vår provtagnings- och vaccinationsbussKvalifikationer
Har erfarenhet av kundkontakt och att arbeta med människor
Har vana av att köra husbil eller annat större fordon Krävs B-körkort, manuell
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en varierande och viktig roll där du får möjlighet att göra skillnad varje dag
En utvecklande och stimulerande tjänst i en växande organisation där patienten och medarbetarnas välbefinnande står i fokus.
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra.
Anställningsform: Säsongsanställning / Tidsbegränsad anställning under säsong
Sysselsättningsgrad: Varierande behov
Arbetstider: Varierande schema, måndag-Söndag
Period: Snarast tom 2026-08-31.
Löneintervall: Individuell lönesättning. Timlön 120-150kr/h, semesterersättning motsvarande 12% tillkommer löpande
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag!
För att söka jobbet tryck på länken nedan, vi hanterar inte ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du noggrant ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning är också en del av rekryteringsprocessen, och vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en ska vara från en tidigare chef eller arbetsledare.
Vid anställning krävs även att ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rebecka De Geer Paci, HR-Generalist Telefon: 076-317 60 88
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250)
Stjernsvärds allé 59 (visa karta
)
262 74 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9881873