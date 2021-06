Servicetekniker/Vitvarutekniker till södra Stockholm - 2Complete AB - Elektronikjobb i Stockholm

2Complete AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30Vi söker dig som vill arbeta på ett litet företag i en större koncern, med bra möjligheter till utveckling, utbildning och variation.Arbetsuppgifterna består av att serva, underhålla, reparera och installera vitvaror och tvättstugor i Stockholmsområdet. Du kommer dagligen att arbeta ute på fältet nära företagets kunder samt ha kundkontakt via telefon och e-mail. Företaget erbjuder dig ett flexibelt arbete där frihet under ansvar är en självklarhet. Du kommer att ansluta till bolaget i en tid då de precis startat en spännande förändringsresa som du kommer få vara med på.Vi söker dig som vill arbeta heltid, måndag till fredag klockan 07.00-16.00.Mer information om företaget ges vid intervjutillfälletFör att lyckas i rollen ser vi att du har:Ett stort intresse av teknik och problemlösningErfarenhet av felsökning av exempelvis hushållsmaskiner, bilar eller liknandeErfarenhet från serviceyrkethög ansvarskänsla och gillar högt tempoBehärskar det svenska språket i tal och skriftEl-kunskapB-körkortVi ser gärna att du har:Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande kompetensErfarenhet av vitvaruservice, kylteknik, el, eller byggbranschen är meriterandeFör att lyckas i rollen söker vi dig som är serviceinriktad, du är ansvarstagande och självgående som person. I ditt dagliga arbete är du noggrann, samarbetsvillig och sätter alltid kunden i fokus. Du är nyfiken och vill utvecklas och trivs med att ta ett helhetsgrepp om din arbetsdag och vill alltid leverera kvalitet till dina kunder.Är du intresserad? Välkommen in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor, vänlig kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins, 073-365 68 32 eller emily.higgins@2complete.se Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.Sökord: Vitvarutekniker, servicetekniker, tekniker, storköksteknikerVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-312Complete AB5839606