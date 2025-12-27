Servicetekniker utemiljö och fastighet till Anstalten Kumla, semestervik
Kriminalvården, Anstalten Kumla / Fastighetsskötarjobb / Kumla Visa alla fastighetsskötarjobb i Kumla
2025-12-27
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kumla i Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2025-12-27Arbetsuppgifter
Fastighet
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den inre fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens övriga enheter. Det förekommer administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor.
Utemiljö
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för skötsel av anstaltens utemiljö i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten förutsätter en nära samverkan med hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av skötsel av gräsytor och växter samt sortering av sopor och avfall. Det förekommer även verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll samt service och mindre reparationer av maskiner. Under vintertid ingår även snöröjning i arbetsuppgifterna. Det förekommer administrativauppgifter som att hantera beställningar och fakturor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Din arbetsinsats påverkar andra enheter både direkt och indirekt, därför ställs höga krav på god samarbetsförmåga och krav på att du är serviceinriktad. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som KV bedömer relevant
* Utbildning med fastighetsteknisk inriktning på lägst gymnasienivå, eller annan utbildning kombinerad med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsservice
* Referenser som styrker att du har ett praktiskt handlag
* Godshantering med hjullastare
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kumla Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Mikael Schyrman 077-22 80 800 Jobbnummer
9663980