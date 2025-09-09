Servicetekniker Umeå för Släcksystem för kök, fordon och brandredskap
Är du tekniskt kunnig, gillar problemlösning och vill ha en nyckelroll i att skydda människor och egendom? Har du en riktigt hög servicekänsla med öga för problemlösning där du sätter kunden i fokus? Då är detta tjänsten för dig! Vi växer så det knakar söker nu en servicetekniker med inriktning på släcksystem för kök, fordon och brandredskap!
Plats: Västerbotten Umeå
Om rollen
Som servicetekniker hos oss ansvarar du för installation, service och underhåll av brandskyddslösningar med fokus på släcksystem för kök, fordon och brandredskap. Du kommer att arbeta både självständigt och i team för att säkerställa att våra kunders säkerhetssystem fungerar optimalt.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Installera och underhålla släcksystem för kök, fordon och diverse brandredskap.
Genomföra felsökningar och reparationer vid behov.
Utföra årlig service enligt gällande reglelverk
Säkerställa att samtliga system uppfyller gällande regler och säkerhetsstandarder.
Ge professionell rådgivning och utbildning till kunder om brandskydd och säkerhet.
Dokumentera och rapportera utförda arbeten.
Vi erbjuder:
Rätt utbildning för att bli certifierad inom respektive område
En spännande och varierande roll med mycket kundkontakt.
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har teknisk utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, VVS, Mekaniker eller liknande område.
Meriterande
Har erfarenhet av arbete med släcksystem.
Om arbetsgivaren - Next Safety Group
Next Safety Group är en ny utmanare inom Brand- och Säkerhetsbranschen. Med i dagsläget över 200 anställda har vi vuxit från en lokal spelare till en nationell utmanare. Vi finns över hela landet men tror också starkt på att behålla den lokala närvaron och kunskapen om den lokala marknaden. Våra tjänster spänner från service- och installationstekniker (både inom brandskydd och inom säkerhet), brandskyddskonsulter, projektörer och ingenjörer, till säljare, ledare och administrativ personal. Ett stort team med mycket kämparanda, hög energi och god stämning på arbetsplatsen.
