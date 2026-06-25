Servicetekniker till Wirtgen Sweden AB, GBG/Västra Sverige
Maxkompetens Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-25
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Placeringsort: Göteborg. Du utgår från hemmet men har tillgång till verkstad/depå i regionen.
Omfattning: Tillsvidareanställning
Är du en händig problemlösare som gillar att skruva, felsöka och få saker att fungera igen? Har du erfarenhet från fordon, entreprenadmaskiner eller industrin eller jobbar du redan som fält- eller underhållstekniker?
Det går bra för Wirtgen och vi behöver nu bli fler engagerade Servicetekniker. Nu söker därför en servicetekniker till Göteborg/Västra Sverige, där du utgår från hemmet och arbetar ute hos våra kunder.
Till vår verksamhet i Västra Sverige söker vi nu en servicetekniker som vill bli en del av ett etablerat och sammansvetsat team. Här får du friheten i fält samtidigt som du alltid har kollegor nära till hands för stöd, erfarenhetsutbyte och samarbete. Du kör en fullt utrustad servicebil och har stor frihet i din vardag, samtidigt som du alltid har ett kompetent team och en engagerad chef i ryggen.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som servicetekniker jobbar du med service, reparation och felsökning av våra maskiner, där tyngdpunkten ligger på: Asfaltsläggare från VÖGELE, Fräsar från Wirtgen och Vältar från HAMM.
Du kommer bland annat att:
• Felsöka, reparera och serva maskiner ute hos kund
• Hantera garantiärenden, uppgraderingar och igångkörningar
• Dokumentera utfört arbete i app/dator
• Ha daglig kundkontakt och bygga långsiktiga relationer Profil
Vi söker dig som gillar att lösa tekniska problem och som sätter stolthet i att leverera bra service.
Du har:
• Erfarenhet av arbete med entreprenadmaskiner, industri eller liknande
• God teknisk förståelse inom exempelvis el, hydraulik eller mekanik
• Alternativt erfarenhet som fält-/underhållstekniker i ett annat område
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
För att trivas i rollen behöver du vara initiativtagande, ansvarstagande och ha lätt för att samarbeta. Du är lösningsorienterad och gillar att ta saker hela vägen i mål.
Vi erbjuder dig
Hos Wirtgen får du mer än bara ett jobb, du får en roll där frihet, ansvar och utveckling går hand i hand. Du blir en del av John Deere-koncernen, där Wirtgen ansvarar för hela kedjan; från utveckling och tillverkning till försäljning och eftermarknad. Det ger dig tillgång till djup teknisk kompetens, korta beslutsvägar och rätt förutsättningar i form av support, reservdelar och en stabil organisation att växa inom.
Vi erbjuder:
• Servicebil med komplett utrustning, du utgår från hemmet med tillgång till verkstad i regionen
• Gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• Årliga utbildningar i Tyskland
• Stor variation i arbetet, ingen dag är den andra lik
• Ett sammansvetsat team och nära ledarskap
"Jag leder en avdelning där allas idéer är viktiga. Beslut ska kunna tas direkt ute hos kund. Vi är snabba på förändring och vill alltid bli bättre."
– Nea, Servicechef på Wirtgen Group
Övrig information
• Geografi: Västra Sverige (Göteborg med omnejd)
• Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
• Anställning: Tillsvidare, individuell lönesättning
• Start: Enligt överenskommelse
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och att det låter som en rolig utmaning? Ansök då redan idag!
Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Wirtgen Group med Maxkompetens.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Nathalie Stjärned, 073-320 56 35.Företaget
Wirtgen Group är en internationell aktör inom beläggnings- och anläggningsindustrin och ingår sedan 2017 i John Deere-koncernen. Företaget representerar och ansvarar för försäljning och eftermarknad för starka varumärken som WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN och JOHN DEERE.
Alla maskiner utvecklas och tillverkas i Tyskland, vilket ger oss direkt tillgång till tekniskt stöd, reservdelar och den senaste maskinkunskapen.
I Sverige har vi huvudkontor i Alvesta samt verksamhet i Nora, med tekniker och verkstäder från Malmö till Östersund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wirtgen Sweden AB Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se +46 73 320 56 35 Jobbnummer
9978455