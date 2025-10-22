Servicetekniker till Wirtgen, Asfalts- & Entreprenadmaskiner
Maxkompetens Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljungby
2025-10-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Värnamo
, Markaryd
eller i hela Sverige
Är du en händig problemlösare som gillar att skruva, felsöka och få saker att fungera igen? Kanske har du erfarenhet från fordon, entreprenadmaskiner eller industrin - eller så har du redan jobbat som fält- eller underhållstekniker? Då kan du vara precis den vi söker till Wirtgen Sweden AB i södra Sverige.
Här får du ett fritt och självständigt jobb där du utgår från vår verkstad i Alvesta alternativt hemifrån beroende på var du bor. Du kör en fullt utrustad servicebil och hjälper våra kunder ute på fält. Samtidigt är du aldrig ensam - du har ett kompetent serviceteam och en engagerad chef i ryggen.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som servicetekniker jobbar du med service, reparation och felsökning av våra maskiner - framför allt asfaltsläggare från VÖGELE, våra fräsar från Wirtgen och vältar från HAMM.
Du kommer bland annat att:
• Felsöka, reparera och serva maskiner hos kund.
• Hantera garantiärenden, uppgraderingar och igångkörningar.
• Dokumentera utfört arbete i app/dator.
• Ha daglig kundkontakt och bygga långsiktiga relationer.Profil
Vi söker dig som gillar att lösa tekniska problem och tycker att service är lika viktigt som själva reparationen.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom fordon, el, hydraulik eller liknande.
• Erfarenhet från fordons-, entreprenad- eller anläggningsbranschen (meriterande).
• Alternativt erfarenhet som fält-/underhållstekniker i ett annat område.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• B-körkort.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, ansvarstagande och ha lätt för att samarbeta. Du är lösningsorienterad och gillar att ta saker hela vägen i mål.
Vi erbjuder dig
Hos Wirtgen får du mer än bara ett jobb - du får en roll där frihet, ansvar och utveckling går hand i hand.
Vi ger dig:
• En servicebil med alla verktyg och utrustning du behöver.
• Gedigen kompetensutveckling med interna utbildningar och årliga kurser i Tyskland.
• En organisation med korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Och inte minst - en chef som verkligen gör skillnad: "Jag leder en avdelning där allas idéer är viktiga. Beslut ska kunna tas direkt ute hos kund. Vi är snabba på förändring - och vill alltid bli bättre." - Nea, Servicechef på Wirtgen Group
Övrig information
• Placeringsort: Utgår från hemmet, med bas i Alvesta. Fokus på kunder i södra Sverige.
• Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
• Anställning: Tillsvidare, individuell lönesättning
• Start: Enligt överenskommelse
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och att det låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Wirtgen Group har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Nathalie Stjärned på telefon 073 320 56 35.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad, Borås & Göteborg. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Wirtgen Group är en internationell aktör inom beläggnings- och anläggningsindustrin och ingår sedan 2017 i John Deere-koncernen. Företaget representerar och ansvarar för försäljning och eftermarknad för starka varumärken som WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN och JOHN DEERE. Alla maskiner utvecklas och tillverkas i Tyskland - där varje varumärke har sina egna specialiserade fabriker och verkstäder. Det innebär att vi i Sverige har en direkt koppling till tillverkarna, vilket ger snabb tillgång till tekniskt stöd, reservdelar och den senaste maskinkunskapen. Vi erbjuder maskiner för bygg- och väganläggning, krossning och sortering av stenmaterial samt produktion av asfalt.
Vårt svenska huvudkontor ligger i Alvesta, Kronobergs län, och vi har även kontor i Nora samt tekniker och verkstäder från Malmö till Östersund och från Göteborg till Stockholm. Vår ambition är att täcka hela landet med hög servicegrad. Läs gärna mer på www.wirtgen-group.com/en-se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se Jobbnummer
9568654