Servicetekniker till välrenommerade Peters Maskinrep i Gällivare
Är du intresserad av teknik och har ett brinnande intresse för service och reparationer? OrboTech Group och Peters Maskinrep söker en Servicetekniker till Gällivare som tillsammans med det familjära teamet vill göra skillnad för våra kunder.
Kort om tjänsten
Som Servicetekniker är du ett viktigt ansikte utåt, du är med och skapar goda relationer med kunder och utvecklar vår serviceanda genom väl utförda serviceuppdrag och förstklassig support.
Dina arbetsuppgifter är främst att serva och reparera verkstadsutrustning, högtryckstvättar, tvättmaskiner och städmaskiner på plats hos kund eller i vår verkstad. Utöver de praktiska delarna handlar det om att bygga kundrelationer, utföra administrativa uppgifter i form av att skapa underlag för fakturor och hantera reservdelar.
Du har stora möjligheter att själv planera din arbetsdag och resor, men det är viktigt att vara flexibel, då förutsättningarna och prioriteringar snabbt kan ändras.
En dag på jobbet innebär:
Träffa fantastiska kunder och ge dem ovärderlig hjälp
Kontakt med härliga kollegor, både lokalt och runt om i Sverige
Vara med och påverka och utveckla verksamheten
Komma ut och besöka spännande företag och miljöer
Möjlighet att göra skillnad och förbättra för kunderna med innovation och automation.
Vem är det vi söker?
Vi söker en teknisk, lösningsorienterad och nyfiken person som brinner för service och att hjälpa andra. Du ska vara organiserad, självgående och flexibel, då förutsättningarna för din arbetsdag kan förändras beroende på inkommande uppdrag.
För oss är det viktigt att du brinner för ditt jobb och vill vara med på vår gemensamma resa mot att förändra branschen och skapa ett bestående avtryck - tillsammans gör vi skillnad!
Har en hjälpsam personlighet och stort intresse för teknik
Har tidigare yrkeserfarenhet av installation, reparation och service
Besitter grundläggande kunskaper inom el och mekanik
Är datorvan och har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Har B-körkort
Vilka vi är och vad vi erbjuder
Peters Maskinrep är ett väletablerat företag med många års erfarenhet av såväl service som reparationer i norra Norrland. Bolaget ingår i OrboTech Group, en bolagsgrupp som levererar innovativa städprodukter, städkoncept och robotar för professionellt bruk med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. OrboTech Group är verksamt i Sverige, Norge och Finland
Vårt mål är att vara branschens bästa och mest inspirerande arbetsgivare, vi vill göra det yttersta för att du ska trivas och vi tror mycket på frihet under ansvar. Vi har en familjär stämning och en stark gemenskap, där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med passionerade kollegor i Sverige, men också runt om i Norden.
Att jobba på Peters Maskinrep ska vara roligt i sig, men vi erbjuder också kompetensutveckling på arbetstid, tjänstepension, friskvårdsbidrag, middagar och andra roliga aktiviteter med hela företags-gruppen.
Fördjupa dig i tjänsten
Som Servicetekniker inom OrboTech Group ingår du i en större serviceorganisation med tekniker från Malmö i söder till Gällivare i norr, som med kontinuerliga möten och en stark gemenskap stöttar varandra.
Verkstaden du utgår ifrån är belägen i Gällivare, där du har nära kollegor i form av affärsutvecklare och servicetekniker. Ditt distrikt är Gällivare och Kiruna med angränsande kommuner.
Du får tillgång till servicebil, full uppsättning verktyg och kläder, mobiltelefon samt dator eller surfplatta. Upplärning och utbildning av serviceprocessen och produkterna sker på verkstaden i Gällivare, samt på plats hos våra kunder. Tjänsten avser heltid och anställningen är tills vidare. Arbetstiderna är vardagar mellan 7:00 - 16:00.
Låter allt detta som något för dig? Då vill vi självklart att du hör av dig till oss!
Urvalet sker löpande, vi ber dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@orbotech.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orbotech Sweden AB
(org.nr 556881-9345) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peters Maskinrep AB
9891588