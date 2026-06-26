Servicetekniker till tekniskt ledande industriföretag
Alimak Group Sweden AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2026-06-26
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Om du vill tillhöra ett expansivt världsledande företag som tillverkar hissar för bygg- och industrisektorn så ska du söka arbete hos oss!
Om Alimak
Alimak Group Sweden AB som är beläget i Skellefteå, startades 1948. Företaget är idag världens ledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. Verksamheten i Skellefteå har cirka 350 anställda och ingår i Alimak Group. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en miljö där kvalité, teknik och säkerhet står i centrum.
Som medarbetare på Alimak kan du bidra, påverka och göra skillnad när du tillgodoser våra kunders behov med målsättningen att överträffa deras förväntningar. Vi erbjuder en tillvaro där problemlösning och samarbete går hand i hand. Som anställd på Alimak blir du en viktig del i en gemenskap där teknikintresset delas och du får kan växa som individ. Företaget erbjuder även en rad förmåner:
Möjlighet till flexibla arbetstider
Ersättning vid kostnad för tandvård/vaccination
Ersättning vid kostnad för träningskort
Tillgång till företagshälsovård
Tillgång till fjällstuga
Arbetsuppgifter
Du kommer, tillsammans med det övriga teamet av servicetekniker, att arbeta med förebyggande underhåll, service och installationer av Alimaks produkter. Uppdragen sker främst på olika industrier och byggarbetsplatser i Sverige och utomlands. Majoriteten av arbetstiden kommer du att arbeta med service av bygg och industrihissar, men det förekommer även nyinstallationer och specialprojekt. Som tekniker kan du även bli delaktig i utvecklingen och produktionen av våra produkter. Arbetet innefattar en del administrativt arbete i form av hantering av serviceprotokoll och underlag till fakturering.
Som tekniker ute på site är du den som känner anläggningen och kunden bäst, det är därför naturligt att du driver merförsäljning i form av reservdelar, service och ombyggnationer av befintliga anläggningar samt nyförsäljning. Du blir inte ensam i detta utan har en säljorganisation som stöttning, men du bidrar till att identifierar behovet och möjligheterna.
Efter en tids arbete kommer du att tilldelas egna anläggningar som du kommer att utföra återkommande serviceuppdrag på. Som ett led i detta ingår i dina arbetsuppgifter en stor del kundkontakt, till exempel med att bokar in service, kommunicerar löpande under arbetets gång och följa upp med resultatet efteråt.
Tjänsten har en fast placeringsort men längre service- och installationsuppdrag på andra orter förekommer vilket kan innebära resor och övernattning. Eftersom vi har kunder internationellt kan även resor utomlands vara aktuellt, bland annat till Bahamas, Cypern, Estland och Lettland.
Vid tillträdande av tjänst kommer du att genomgå flera introduktionsutbildningar, bland annat i vår produktionsanläggning i Skellefteå, där du får fördjupade kunskaper om våra produkter.
Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där problemlösning och samarbete är en naturlig del av vardagen. Du är engagerad, ansvarstagande och motiveras av att bidra till nöjda kunder genom att leverera lösningar som överträffar deras förväntningar.
Som servicetekniker arbetar du självständigt och tar stort ansvar för ditt arbete, dina anläggningar och dina kundrelationer. Du är strukturerad, noggrann och initiativtagande, med förmåga att fatta välgrundade beslut.
Du har lätt för att ta till dig information, både muntligt och skriftligt, och arbetar analytiskt med säkerhet i fokus. Tekniskt komplexa utmaningar ser du som en möjlighet att utvecklas och fördjupa din kompetens.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har en stark yrkesstolthet och tar ansvar för ditt arbete.
Är självgående och driver både affären och din egen utveckling.
Har ett kundorienterat förhållningssätt och värdesätter långsiktiga relationer.
Krav:
Godkänd gymnasieutbildning*.
Utbildning innehållande minst Ellära 1 eller motsvarande, alternativt förvärvat motsvarade kunskaper via arbetslivserfarenhet.
Körkort B
Meriterande är utbildning eller arbetslivserfarenhet inom följande områden:
Mekanik
Elektronik
Automation/styr och regler
Felsökning
Service- och installations yrken
Erfarenhet som egenföretagare
• För kandidater som kommer vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen genomförs medicinsk kontroll, samt att uppvisande av utdrag ur belastningsregistret och intyg på avklarad gymnasieutbildning krävs.
Ansökan och kontakt:
Tjänsterna avser heltid och är tillsvidareanställningar.
Placeringsort: Stockholm
För mer information
Gruppchef Emil Gren, telefon 0910-87195
Facklig företrädare Unionen: Mats Johansson, telefon 072-462 59 62
För ansökan
Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev samt CV till HR Jenny Lind via e-post: jenny.lind@alimakgroup.com
. Ange Servicetekniker som rubrik vid ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-08-02.
Återkoppling på sökt tjänst kan förväntas först v32 med hänsyn till semesterperiod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Via-epost till nedan angiven epostadress
E-post: jenny.lind@alimakgroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alimak Group Sweden AB
(org.nr 556033-7528), https://www.alimakgroup.com/
111 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979937