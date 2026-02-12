Servicetekniker till stort bilföretag i Norrort
Är du en av de bästa serviceteknikerna i Norrort?
Vi vet att det finns över 1000 servicetekniker i norra Stockholm - Solna, Sundbyberg, Bromma, Täby med omnejd. Vi letar efter en av de 15% som sticker ut. Du som inte bara fixar bilar, utan som förstår dem. Du som kollegorna vänder sig till när det blir knepigt. Du som kunden litar på.
Låter det som du? Då vill vi prata med dig.Om tjänsten
En etablerad Återförsäljare i Norrort söker erfarna servicetekniker till sitt team. Här arbetar du med allt från service och enklare reparationer till avancerad felsökning, diagnostik och nymontering av tillbehör.
Varumärket är världsledande inom hybridteknik - det innebär att du dagligen jobbar med teknik som ligger i framkant. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter självständighet, kundfokus och yrkesstolthet.
Det här erbjuder vi dig
• En trygg arbetsplats hos en framgångsrik återförsäljare med över 50 år i branschen
• Löpande certifieringar och utbildningar som håller dig i toppen av ditt yrke
• Prestigelös företagskultur med högt i tak och ledare som faktiskt lyssnar
• Vi arbetar med kvalitet och ständig förbättring i centrum
• Trygg tjänstepension, friskvårdsbidrag och företagshälsovårdProfil
Önskvärda kunskaper
• Gärna utbildad personbilsmekaniker (gymnasienivå eller motsvarande)
• Helst ett antal års praktisk erfarenhet som servicetekniker eller skadetekniker
• Erfarenhet av systematisk felsökning och diagnostikverktyg är meriterande kompetenser
• Högvoltsbehörighet (hybrid/el) - starkt meriterande
• Erfarenhet av klimatsystem och AC-service
• Kunskap om ADAS och moderna förarstödssystem (kalibrering, radar, kameror)
• Erfarenhet av affärssystemet Kobra eller liknande verkstadssystem
• Kunskap om digitala arbetsordersystem och dokumentation
• Tekniskt intresserad av motorer
Övriga krav
• B-körkort
• Kunskaper i svenska, samt förmåga att förstå teknisk dokumentation på engelska
• Goda IT-kunskaper och vilja att arbeta digitalt
Vem är du som person?
Du är en problemlösare med ett positivt driv och teknisk nyfikenhet. Du är noggrann och sätter en stolthet i att leverera hög kvalitet - varje gång. Du är en lagspelare som bidrar till teamets sammanhållning, men du trivs också med att planera och ta ansvar för dina egna uppdrag. Om du inte tidigare har jobbat med just bilar så är det ändå möjligt, så länge du kan skruva och gillar att meka, då är vi intresserade!
Sök enkelt - utan CV
Den här tjänsten hanteras via NoCV - ett rekryteringsföretag som låter dig visa vad du kan istället för att skicka papper. Du behöver inte bifoga CV, personligt brev eller andra onödiga dokument.
Istället genomför du en smidig intervju direkt via NoCV där du får svara på kluriga frågor som rör dina kunskaper om motorer och bilar, ett väldigt kul sätt att söka jobb på! Det tar bara 5 - 10 minuter och ger dig en rättvis chans att sticka ut, oavsett vem du är eller vad du tidigare gjort.
Tjänsten är på heltid och vi är nyfikna på dina svar på våra utmanande motorfrågor!
Övrig information
