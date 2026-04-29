Servicetekniker till Staffare i Uppsala
Nu söker vi servicetekniker till Staffare AB. Företaget är i en expansiv fas och utökar sin verksamhet i Uppsala. Vill du vara med på deras spännande resa i ett företag med över 40 års erfarenhet? Är du en tekniker med god förståelse för hydraulik och elektronik? Ansök idag!
Om Staffare
Staffare AB grundades 1982 och har utvecklats från ett litet försäljningskontor till en stor aktör med cirka 140 anställda och anläggningar på elva orter. Staffare är kända för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet, alltid med kunden och medarbetaren i fokus. Hos Staffare hittar du några av de största varumärkena inom sina segment: Huddig, Hyundai, Weidemann, Massey Ferguson m.fl.
Staffare erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du är med och påverkar din egen arbetsdag. Företagskulturen präglas av långsiktighet och kundfokus, och tjänsten passar dig som vill ha mycket eget ansvar och möjlighet att arbeta med problemlösning.
Om rollen
Som servicetekniker hos Staffare får du en central roll i att stärka och vidareutveckla filialen i Uppsala. Du blir en viktig del av verksamheten med ansvar för service, underhåll och reparation av maskiner. Rollen passar dig som arbetar lösningsorienterat, har ett starkt servicefokus och trivs med nära kundrelationer som en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom ditt engagemang bidrar du till att säkerställa hög driftsäkerhet på kundernas maskiner och redskap.
Hos Staffare AB erbjuds du ett varierande och stimulerande arbete där du får arbeta med flera olika maskinmärken. Tidigare erfarenhet av Hyundai eller Massey Ferguson är meriterande. Arbetsuppgifterna spänner från löpande service och avancerad felsökning inom el och hydraulik till både mindre och mer omfattande reparationer. Tjänsten innebär även resor i arbetet.Publiceringsdatum2026-04-29Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att serva och underhålla maskiner och som har byggt upp en gedigen mekanisk kompetens. Du är van att arbeta självständigt, har en god förmåga att felsöka och lösa problem på ett effektivt sätt. Du tar ansvar, arbetar noggrant och ser värdet i att bygga och vårda goda kundrelationer. När du är på plats i verkstaden visar du driv och engagemang genom att ta tag i uppgifter och stötta teamet där det behövs.
Krav för tjänsten
• B-körkort* Erfarenhet av mekanik
• God förståelse för hydraulik och elektronik * God datorvana* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
• Mer än 5 års erfarenhet från liknande tjänst
• Utbildning inom tunga maskinerÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelseUppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos Staffare AB.Ort: Uppsala
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test.Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076 006 62 95 och ida@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
