Servicetekniker till Region Stockholm
Plandent AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plandent AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Norrköping
, Fagersta
eller i hela Sverige
Är du ute efter en ny utmaning som servicetekniker och vill arbeta i en utvecklande miljö och framtidsbransch? Plandent söker en ny servicetekniker som kan stötta upp vårt team och bidra till fortsatt framgång.
Varmt välkommen med din ansökan och CV!
Om Plandent
Vi skapar en bättre vardag för svensk tandvård!
Plandent har ett fullsortimentserbjudande till svensk tandvård. Varje dag levererar vi förbrukningsartiklar, utrustning, service och digitala system till tandvårdskliniker runt om i landet. Som helhetsleverantör hjälper vi våra kunder från idé till installation och erbjuder service utförd av certifierade tekniker, leasingmöjligheter och smarta digitala tjänster.
Vår ägare är finska Planmeca Oy och vi ingår i Plandent Divison – den största dentala återförsäljarkedjan i norra Europa. Planmeca är också tillverkare av all tung utrustning (stol, röntgenapparater och digitala system) vi säljer. Planmeca är världens största privatägda tillverkare av dentalutrustning med försäljning över hela världen.
Plandent i Sverige grundades 1989 och här jobbar idag ca110 personer. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vi har anställda över hela landet.
Verksamheterna för Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB slogs ihop av moderbolaget Planmeca 2024. Plandent blir därmed en av de största dentalleverantörerna i Sverige och den största dentala serviceorganisationen i Norden.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Våra servicetekniker är Plandents ansikte utåt och nyckelspelare i organisationen. Om klinikernas utrustning står stilla eller inte fungerar som den ska kan de inte utföra sitt uppdrag och det är där du som servicetekniker kommer in i bilden. Som servicetekniker kommer du att arbeta med framför allt med felsökning, reparationer, installationer, samt förebyggande underhåll på de produkter bolaget säljer av medicinteknisk utrustning i världsklass. Du hjälper helt enkelt våra kunder att leverera bra tandvård.
Minst lika viktigt som tekniken är bemötandet av kunderna – vi hjälper våra kunder att fokusera på det som de kan bäst. Våra kunder är specialister utan marginal för fel, och därför förväntar de sig också hög kvalitet av oss.
Erfarenhet, krav och merit
Då du mestadels är ute hos våra kunder lägger vi stor vikt vid att du är serviceinriktad, kommunikativ och förstår vikten av att du är en ambassadör för företaget när du träffar företagets kunder. Du behöver vara bekväm med att hantera kunder och eventuella frågor som de kan ha. Då du arbetar mycket under eget ansvar är det viktigt att du kan arbeta självständigt samt kan driva dina arbetsuppgifter framåt, men också att du samarbetar väl med dina kollegor. Du trivs med att ha ett rörligt arbete där din arbetsdag kan behöva omprioriteras och därför behöver du vara flexibel. Då vi är ett medicintekniskt företag är det viktigt att du även är mycket noggrann så att ditt arbete blir utfört korrekt.
För att lyckas i din roll som servicetekniker behöver du ha följande egenskaper
• Goda kommunikativa egenskaper. Du förstår att kommunikation och en bra relation med kunderna är det som skapar förtroende.
• Intresse för människor, teknik och viljan att lära dig nya produkter.
• Gymnasieexamen med fördel inom teknik / El-tele
• Öppen, kundfokuserad och tillmötesgående inför förändringar och har lätt för att anpassa dig efter nya situationer.
• 2-3 års erfarenhet av liknande roll som servicetekniker i fält är meriterande
• B-körkort krävs.
• Du uttrycker dig väl i svenska i tal och i skrift.
Praktisk information
Plandent vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt åldersmässiga, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Därför ser vi gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Region: Stockholm, utgår hemifrån och arbete i närliggande län kan ske
Närmsta Plandentkontor: Stockholm, Alviksstrand
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Unionen
Vi erbjuder möjlighet till förmånsbil och ett generöst friskvårdsbidrag. Du får kontinuerlig fortbildning inom de produkter vi arbetar med.
Skicka gärna in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. rekrytering@plandent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
rekrytering@plandent.se
E-post: rekrytering@plandent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plandent AB
(org.nr 556347-1076)
Gustavslundsvägen 135 8 TR (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9947533