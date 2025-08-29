Servicetekniker till omlastningscentralen Anstalten Tidaholm
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm / Kriminalvårdarjobb / Tidaholm Visa alla kriminalvårdarjobb i Tidaholm
2025-08-29
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Tidaholm i Tidaholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som servicetekniker på omlastningscentralen anstalten Tidaholm ingår du i en arbetsgrupp där arbetsuppgifterna främst består av att ta emot allt gods som ska in till anstalten, vilket innebär:
Du kontrollerar gods som skall vidare till sysselsättning (tex material eller verktyg i ofta större leveranser). Alla transporter som skall innanför genom muren skall röntgas eller visiteras vilket innebär att personalen i omlastningen både hämtar och lämnar vid verkstäderna/sysselsättning. Vidare kontrollerar du all post och paket som kommer till personal och klienter (mindre leveranser). Vidare så ansvarar man för att sortera leveranser för utkörning till anstaltens olika avdelningar/sysselsättningar. Utöver post och paket samt diverse leveranser har man hand om att köra ut mat till avdelningarna, hämta disk och fylla på förråden inne på anstalten.
För att komma in i arbetet får du en introduktion och ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats. Samverkan sker även med övriga servicetekniker inom verksamhetsområde Tidaholm.Kvalifikationer
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter oavsett om du arbetar under tidspress eller ej. Du har en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat bemötande och har lätt för att anpassa dig till olika situationer som uppstår.
Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra och du delar kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• Slutförd gymnasieutbildning med slutbetyg, eller annan utbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
• B körkort
• Arbetslivserfarenhet inom flöden, flödesscheman och lager, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet och/eller utbildning av röntgenutrustning
• Erfarenhet och/eller utbildning i UBW datasystem
• Erfarenhet av säkerhetsarbete
• Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet
• C körkort
• Truckkort A-D
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Jan Holmlind jan.holmlind@kriminalvarden.se 0502-745346 Jobbnummer
9481676