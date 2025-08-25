Servicetekniker till Olema Truckspecialisten
2025-08-25
Har du teknisk bakgrund och vill stärka dina kunskaper inom el, hydraulik och mekanik? Får du energi av att träffa kunder och vill arbeta i en ansvarstagande roll där du själv kan planera dina arbetsdagar? Då kan tjänsten som Servicetekniker hos Olema Truckspecialisten vara något för dig!
Om Olema Truckspecialisten
Olema Truckspecialisten bildades januari 1992. Idag är de Generalagent för CAT Lift Trucks och Baumann i Sverige. Olema Truckspecialisten har idag 25 anställda med kontor i Norrköping och Göteborg. Bolagets affärsidé är att bedriva service, försäljning och utbildning på truckar samt tillhandahålla reservdelar till dessa. Hos Olema hittar du även sidlastare och kombitruckar.
Verksamheten bedrivs i stora delar av Sverige. Olemas ryggrad är Serviceorganisationen med välutbildade servicetekniker från Dalarna i norr till Skåne i söder. Hos Olema Truckspecialisten kommer du till en familjär arbetsgivare som värderar gemenskap, utveckling och långsiktighet.
Om rollen som Servicetekniker
Som Servicetekniker Hos Olema Truckspecialisten kommer du att ha helhetsansvar för service, reparation och underhåll av truckar och övriga maskiner hos verksamhetens kunder i Småland. Du arbetar med både planerat underhåll och akuta reparationer och kan i enstaka fall behöva resa längre sträckor och övernatta. Du utgår hemifrån och har en servicebil hemgaragerad. Du planerar din egen arbetsvecka och har därmed en tät dialog med kunder så väl som kollegor för att optimera din tid. Majoriteten av ärenden hanterar du självständigt men på större uppdrag eller vid behov kan du komma arbeta med en kollega. Vidare kommer du arbeta aktivt med att bygga och utveckla kundrelationer genom god service ute på fält och dagligen dokumentera dina utförda arbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Felsöka, serva, reparera och underhålla truckar och maskiner.
Arbeta på fält gentemot Olema Truckspecialistens kunder och bibehålla och utveckla relationen.
Rapportering av service och reparationer sker löpande.
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom El/Teknik, Fordon och/eller Maskinteknik. Vi ser gärna att du har ett par års arbetslivserfarenhet inom fordonsel, service och/eller underhåll av truckar, bilar eller maskiner. För att lyckas i tjänsten behöver du inneha körkort B och behärska svenska flytande i tal och skrift. Har du även truckkort A + B är detta meriterande.
Vidare söker vi dig som är en nyfiken person och som trivs bra med att arbeta med frihet under ansvar. Du har en stark känsla för att planera och strukturera och trivs bra med att arbeta självständigt. Du har ett ödmjukt förhållningsätt till att lära dig nya saker och är inte rädd för att ta hjälp och fråga dina kollegor vid behov. Du har hög arbetsmoral och får energi av att leverera god service till dina kunder.
Viktigt för tjänsten är:Gymnasieutbildning inom Fordonsel samt truck- eller maskinmekaniker
B-körkort.
Publiceringsdatum2025-08-25
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Placering: Småland, Jönköpingsområdet.Lön: Fast lön, enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av team Olema Truckspecialisten? Varmt välkommen med din ansökan under juni och juli, urvalet kommer att påbörjas i början av augusti. Vi på Needo ser fram mot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884), https://olema.se/ Arbetsplats
Olema Truckspecialisten AB Kontakt
Fanny Paulsen Fanny@needo.se Jobbnummer
