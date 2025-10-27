Servicetekniker till Nellemann Machinery i Skänninge!
2025-10-27
Är du en lösningsorienterad person som brinner för kombinationen av teknik och att hjälpa andra? Har du en bakgrund som Servicetekniker och vill ta nästa steg i karriären? Läs vidare!
Nu söker vi dig som vill kliva in i rollen som Servicetekniker hos Nellemann Machinery - en av Skandinaviens främsta leverantörer för några av de största varumärkena inom professionell markvård och lantbruk. Varmt välkommen till en roll och arbetsplats att trivas på!
OM NELLEMANN MACHINERYNellemann Machinery är en av Skandinaviens främsta leverantörer för några av de största varumärkena inom professionell markvård och lantbruk. Idag bedriver Nellemann Machinery import, försäljning och service av professionella park- och gräsvårdsmaskiner med agenturer som Kubota, Spider, Billy Goat, Kärcher, Holder och Vitra. På huvudkontoret i Skänninge finns ett centrallager för maskiner och reservdelar, en fullt utrustad verkstad och en utställningshall.
Företaget består av ett glatt och skickligt team på 20 anställda som lägger stor vikt vid erfarenhet och personlig service. Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder en trygg maskinaffär med kunskap inom försäljning, service och reservdelshantering. Förutom vårt huvudkontor i Skänninge har vi även egna säljare i Hudiksvall, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Dessutom samarbetar vi nära med återförsäljare och serviceverkstäder runt om i Sverige. Nellemann Machinery har även filialer i Norge och Danmark.
OM ROLLEN
I rollen som Servicetekniker kommer du att arbeta brett med olika serviceärenden kopplade till Nellemanns maskiner. Du kommer arbeta med montering och förebyggande underhåll av nya maskiner samt service på befintliga maskiner. Ärendena kommer variera men kan exempelvis vara kopplade till el, hydraulik eller mekanik. Arbetet sker både i verkstaden i Skänninge och ute hos kund. Vid enstaka tillfällen ingår även resor till Stockholm där du stöttar dina kollegor i deras serviceärenden.
I rollen får du ta ett stort ansvar i att lägga upp och planera ditt arbete och erbjuds goda möjligheter att utvecklas i din roll. Du kommer ta del av en gedigen introduktion med produktspecifik utbildning för att komma in i rollen på bästa sätt. Du välkomnas till ett glatt och positivt team som värderar ditt bidrag och engagemang!
VEM ÄR DU?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som är social, nyfiken och öppen. Du har en stark servicekänsla, är kommunikativ och duktig på att bygga relationer med dina kunder. Du är också van vid att samarbeta med andra och bidrar till gruppen med positivitet och hjälpsamhet. Du trivs med att ta ett stort ansvar, har ett naturligt driv och ett strukturerat arbetssätt.
För att passa i rollen tror vi även att du har:
Minst 5 års erfarenhet som servicetekniker, gärna av tunga maskiner
Kunskaper inom el och hydraulik samt el- och hydraulikscheman
God datorvana och gärna erfarenhet av programmering av maskiner
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
BE-körkort
Erfarenhet av lantbruksmaskiner
Känner du igen dig i beskrivningen och vill ta nästa steg i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Upplägg:Anställning direkt hos Nellemann Machinery. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
Placering: Du kommer utgå från Nellemann Machinerys lokaler i Skänninge. Resor i tjänsten förekommer. Start:Omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb.
A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Love Fransson love@a-hub.se 0733123801
9575254