Servicetekniker till några av Sveriges modernaste logistikanläggningar
Insitepart AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2025-09-19
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Borås
, Härryda
, Göteborg
, Kungsbacka
, Kungälv
eller i hela Sverige
Har du ett stort tekniskt intresse och vill jobba med underhåll i högautomatiserade lager? Vi söker dig som älskar teknik, och som inte riktigt kan släppa saker när det inte fungerar precis som tänkt.
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete, där ingen dag är den andra lik, och där du har stora möjligheter att bidra för vår gemensamma framgång. Du ansvarar själv för att planera och strukturera upp dina dagar, här erbjuds stor frihet under eget ansvar.
Denna roll innebär arbete hos våra kunder i västra/södra Sverige med olika former av automationsanläggningar. Detta inkluderar så väl bansystem, sorteringsmaskiner och självgående robotar. I rollen ingår tillgång till servicebil och att utföra både planerat underhåll och felavhjälpning av mer akut slag hos kunder. Övernattningar förekommer och är en naturlig del av tjänsten.
Idag har vi ett mindre team av servicetekniker med mycket hög teknisk kompetens i Mälardalen. Nu söker vi dig som vill vara med och starta upp vårt nya team med utgångspunkt från Borås. Din anställning kommer utgå från Borås, men arbetsfältet är stort, och vi söker rätt kandidat och är flexibla med att du kanske ofta åker direkt hemifrån.
I rollen krävs det att du hittar lösningar på komplexa problem och strävar efter att hitta grundorsaken för att sedan medverka till en rutin för att förebygga framtida problem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande samt reaktivt underhåll av automation och annan teknisk utrustning.
Identifiera nya avvikelser och följa upp gamla på ett metodiskt och dokumenterande arbetssätt.
Introducera användare i förebyggande tillsyn och god förvaltning av teknisk och mekanisk utrustning.
Utföra enklare underhåll och felavhjälpning av IT-utrustning.
Arbeta med att ta fram och implementera ständiga förbättringar
Vara kontakt mot leverantörer av automation och tillhörande mekanisk eller teknisk utrustning, nationella och internationella.
Som person är du prestigelös och serviceorienterad och trivs i en roll där du bidrar till att skapa bra förutsättningar för organisationen i helhet likväl som för dina medarbetare. Som servicetekniker har du många kontaktytor så vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga. Du trivs och lyckas i att växla mellan eget arbete och att samarbeta i grupp.
Krav för rollen:
Gymnasial utbildning inom el, energi, teknik eller alternativt motsvarande kompetenser förvärvade på annat sätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Körkort B.
Erfarenhet som Servicetekniker helst inom lagerautomation, men även annan form av instustri eller motsvarande är meriterande.
Grundläggande förståelse för El och Elsäkerhet.
Om Insitepart
Insitepart är en drift- och kompetenspartner inom logistik. Vi har en tydlig specialisering och fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar inom retail och e-handel. Våra uppdragsgivare är både varuägare och logistikföretag. Vi är vana att arbeta med välkända varumärken som ställer höga krav på vår leverans. Partnerskapet med våra kunder innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa mätbara förbättringar. Samarbetet präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenheten att nå uppsatta mål. Vår specialisering och vårt tydliga fokus på att leverera marknadens mest effektiva driftlösningar och stödtjänster inom logistik har på kort tid gett oss förtroendet att samarbeta med ett stort antal kunder i en mängd olika branscher.
Redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt serviceteam?
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen. I denna process sker urval och intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9517624