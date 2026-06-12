Servicetekniker till mekanisk verkstad i Lindome!
Framtiden i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mölndal Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mölndal
2026-06-12
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Vill du arbeta praktiskt med lödning och underhåll i en mekanisk verkstad? Nu söker vi en servicetekniker till vår kund i Lindome. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta med lödning och underhåll av diverse maskiner åt företagets kunder. Detta kan innefatta bland annat handsågar, golvsågar, väggsågar, slipmaskiner med mera. Din huvudsakliga arbetstid förläggs i verkstan för lödning, men visst lagerarbete med plock och packning kommer även att förekomma.Profil
Skallkrav:
• Gymnasial utbildning inom förslagsvis svets, industri, produkt- och maskinteknik, fordonsteknik – alternativt ifall du erhållit motsvarande kunskaper på annat sätt
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Grundläggande datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i en mekanisk verkstad
• Svetskunskaper
• Truckkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och trivs bra i verkstadsmiljön. Du har ett intresse och fallenhet för att meka och reparera – kanske mekar du med bilar, maskiner eller andra tekniska prylar på fritiden? Vidare ser vi att du samarbetar väl med andra och tar gärna egna initiativ.Om företaget
Mer information ges vis intervjutillfället.Om företaget
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Snarast eller enligt ök
Placeringsort: Lindome
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52751_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
437 00 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com Jobbnummer
9960723